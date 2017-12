zum Artikel Erlaubnis von Deutscher Flugsicherung : A380 fliegt einen Weihnachtsbaum - auch über Hessen

Ja, is denn heut' schon Weihnachten? Ein Airbus A380 hat einen Testflug in Form eines Tannenbaums über Deutschland und Hessen absolviert. Selbst an die Christbaumkugeln hat der Pilot gedacht. [mehr]