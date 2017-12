Michael Rudolph ist zum neuen Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen gewählt worden. Neben Arbeitnehmerrechten möchte er sich auch für Investitionen in Bildung und Infrastruktur einsetzen.

Michael Rudolph ist in Frankfurt zum neuen Vorsitzenden des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen gewählt worden. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund mitteilte, gingen bei der Wahl am Samstag 84,2 Prozent der abgegebenen Stimmen an den 40-Jährigen aus Kassel. Als Stellvertreter wurde Sandro Witt mit 86,2 Prozent für weitere vier Jahre bestätigt.

Rudolph hat seit 2007 die Geschäfte der DGB-Region Nordhessen geführt. Dort ist der 40-Jährige für seine sachliche Art bekannt. Der gebürtige Bad Hersfelder ist Gewerkschafter von Jugend an. Er habe früh festgestellt: "Gewerkschaften sind ein Ort, wo man als junger Mensch seine Interessen vertreten kann." 2003 fing er als Gewerkschaftssekretär der DGB-Region Osthessen an.

Besonders am Herzen liegt ihm die Europapolitik. Weil Arbeitgeber schon lange international aufgestellt seien, müssten die Gewerkschaften mithalten. Das nächste große Thema sind für den neuen DGB-Chef Investitionen in Bildung und Infrastruktur. "Wir haben zwar das Mantra des ausgeglichenen Haushalts - aber die Schulden stecken nun in den Schulen."

Länder sollen gutes Beispiel sein

Rudolph ist Nachfolger von Gabriele Kailing, die nicht wieder angetreten war. Beide appellierten an die Landesregierungen in Hessen und Thüringen, sich die Belange der Arbeitnehmer zu eigen zu machen und dabei selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Der DGB Hessen-Thüringen sei "für Initiativen zur Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen immer Ansprechpartner".

An der Veranstaltung nahmen auch die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert (SPD), Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) sowie der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann teil. Die 100 Delegierten aus den acht DGB-Mitgliedsgewerkschaften wollten bei ihrem Treffen außerdem die politische Lage in den beiden Bundesländern erörtern und Weichen für die kommenden vier Jahre stellen.

