Lufthansa-Jumbo am Frankfurter Flughafen

Lufthansa-Jumbo am Frankfurter Flughafen Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Lufthansa setzt im November einen Jumbojet auf der Kurzstrecke Berlin-Frankfurt ein.

Mehr als 60 Mal soll ein Jumbo mit 371 Plätzen im November auf der Strecke von Frankfurt nach Berlin und zurück fliegen, wie die Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Die gut 70 Meter lange Maschine mit 12.500 Kilometern Reichweite ersetzt dann die 37 Meter lange A320 mit knapp 170 Plätzen.

Die Lufthansa nannte als Gründe die hohe Nachfrage auf der Strecke und "operationelle Gründe". Spekuliert wurde nach Bekanntgabe der Jumbo-Flüge, dass sich die Fluglinie so bereits auf eine höhere Nachfrage von früheren Air-Berlin-Passagieren in Berlin-Tegel vorbereitet.

Selten, aber nicht einmalig

Der Jumbo ist wie bei Langstreckenflügen ausgestattet, mit 304 Plätzen in der Premium Economy sowie Economy-Klasse. In der Business-Klasse gibt es 67 Plätze, wie auf der Langstrecke - allerdings meldete das Reiseportal Travel-Deals, die Lufthansa werde auf der Kurzstrecke die Funktion deaktivieren, mit der sich der Sessel in ein flaches Bett verwandeln lasse.

Ein Haken: Da es länger dauert, bis alle Passagiere ein Großraumflugzeug betreten oder verlassen haben, könnte das länger dauern als bei den Kurzstrecken-Maschinen. Im Buchungssystem der Lufthansa wird jeweils der Flugzeugtyp angezeigt, so dass Passagiere sich auch gezielt für oder gegen den Flug mit der Boeing 747-400 entscheiden können.

Der Einsatz der Langstreckenmaschine auf kurzer Route ist selten, aber keine Premiere: Zuletzt flog 2014 ein Jumbo von Berlin nach Frankfurt, er hatte die Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem Titelgewinn an Bord. Bei früheren Streiks hatte die Lufthansa Passagiere auch schon mal mit Jumbojets zwischen ihren Drehkreuzen Frankfurt und München transportiert. Auch 2010 pendelten schon einmal Jumbos zwischen innerdeutschen Zielen.