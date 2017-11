Rund 600 Siemens-Mitarbeiter haben am Freitag gegen das drohende Aus ihres Standorts in Offenbach demonstriert. Sie sind empört darüber, dass der Konzern hohe Gewinne macht und trotzdem weltweit tausende Mitarbeiter entlassen will.

Die Stimmung ist angespannt - und die Wut der Siemens-Mitarbeiter in Offenbach groß. "Was wir gerade gehört haben, war surreal", sagt Maximilian Gerstenhöfer mit bebender Stimme, während die letzten Minuten einer Betriebsversammlung laufen. "Zuerst hat sich das Management für einen 6,5-Milliarden-Auftrag aus Ägypten bedankt, der vor allem hier in Offenbach bearbeitet wird. Im nächsten Atemzug wird dann von Stellenabbau und Umzug gesprochen."

Umzug oder Jobverlust

Gerstenhöfer ist einer von rund 600 Offenbacher Siemens-Mitarbeitern, die am Freitag zu der Betriebsversammlung in das Glasgebäude des Technologieunternehmens am Offenbacher Kaiserlei kamen. Am Vortag hatte der Münchener Dax-Konzern neben den geplanten Werkschließungen in Görlitz und Leipzig auch den Standort Offenbach mit rund 700 Stellen massiv in Frage gestellt. Die dort vorhandenen Kompetenzen zur Kraftwerksplanung sollen künftig im 200 Kilometer entfernten Erlangen gebündelt werden.

"Wenn ich dahin nicht umziehe, bin ich meinen Job los", befürchtet Gerstenhöfer. "Ich lebe aber seit 19 Jahren hier, mein komplettes soziales Umfeld ist hier." Dass ihm der immer wieder beschworene Fachkräftemangel dabei helfen könnte, schnell einen neuen Job zu finden, glaubt der Ingenieur nicht: "Ich bin in meinem Feld hochspezialisiert."

Schwerer Schlag für die Mitarbeiter

Schilder und Fahnen im Kampf gegen einen Großkonzern. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Wie seinen Kollegen auch stößt Gerstenhöfer sauer auf, dass es niemand aus der Siemens-Geschäftsführung für nötig befunden habe, persönlich nach Offenbach zu kommen. Das Ganze sei über Videokonferenzen und Webcasts verkündet worden. "Für die Konzernspitze sind wir nur Nummern, ein Kostenfaktor", schnaubt Gerstenhöfer.

Ähnliches ist von vielen Mitarbeitern zu hören, die nach der Betriebsversammlung mit Pfeifen und Plakaten vor dem Siemens-Gebäude und später am Kaiserleikreisel demonstrieren. Für einige ist besonders bitter, dass die diesjährige Jahresbilanz des Konzerns noch einmal besser ausgefallen ist als das schon historisch gute Vorjahr. Vor diesem Hintergrund seien die Einschnitte ein schwerer Schlag für die Mitarbeiter.

"Rote Linie überschritten"

Bislang hat die Siemens-Geschäftsführung das Wort "Schließung" in Bezug auf Offenbach noch nicht in den Mund genommen. "Für uns ist aber klar, dass Offenbach dicht gemacht werden soll", sagt die IG-Metall-Bevollmächtigte der Stadt, Marita Weber. "Mit dem beabsichtigten Kahlschlag hat Siemens eine rote Linie überschritten. Gegen diese Politik der sozialen Kälte und gesellschaftlichen Verantwortungslosigkeit werden wir uns mit aller Kraft wehren."

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) spricht sich für eine konstruktive Lösung im Sinne der Arbeitnehmer aus. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht noch Chancen für den Standort. Die Landesregierung könne aber keine finanziellen Mittel bereitstellen, um Arbeitsplätze zu retten. Das sei auch nicht nötig, weil Siemens ein gesundes Unternehmen sei.

Ab Montag Verhandlungen

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel solidarisiert sich mit den Beschäftigten und hält dem Siemens-Management unternehmerische Versäumnisse vor. Auch wenn der Konzern im weltweiten Wettbewerb stehe, dürften die Mitarbeiter von der Unternehmensführung doch intelligentere Lösungen erwarten als den personellen Kahlschlag. Auch Linken-Fraktionschefin Janine Wissler bezeichnet das Vorgehen des Konzerns als verantwortungslos. Jürgen Lenders, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion fordert wiederum, die Energiewende zu überdenken.

Wie es genau weitergeht, dazu sollen am Montag Verhandlungen aufgenommen werden, sagt Marita Weber. Einen Zeitplan gebe es noch nicht. Die Gewerkschaft will Alternativen entwickeln, um die Jobs und den Standort zu retten. Die seit fast zehn Jahren geltende Vereinbarung zur Standort- und Beschäftigungssicherung schließe betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen aus. "Wir fordern, dass die Vereinbarung weiterhin gilt."