Rund vierhundert Mitarbeiter gingen am Freitag in Wetzlar gegen den geplanten Stellenabbau bei Carl Zeiss Sports Optics auf die Straße. Nach einer Kundgebung im Werk zogen die Mitarbeiter am Mittag durch die Innenstadt.

Kritik an Informationspolitik

"Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz", sagt der Betriebsrat.

"Wir wollen um jeden Arbeitsplatz kämpfen", sagte Michael Schröder. Der Sprecher des Betriebsrates kritisiert vor allem die Informationspolitik der Geschäftsleitung von Zeiss. Es habe nur eine kurze Informationsveranstaltung gegeben. Aber niemand wisse, wie es weitergehen soll.

Am 18. Oktober hatte Carl Zeiss Sports Optics angekündigt, in Wetzlar fast 140 von insgesamt 330 Stellen zu streichen. Dies betrifft vor allem Arbeitsplätze in der Produktion. Rund 80 Arbeitsplätze will das das Unternehmen an den Standort Oberkochen in Baden-Württemberg verlagern. Hiervon sind vor allem die kundennahen Bereiche wie Produktmanagement, Marketing oder Vertrieb betroffen.

Carl Zeiss stellt sich in Wetzlar neu auf

Carl Zeiss möchte sich in Wetzlar auf "hochwertige Systemintegration und Services" fokussieren, wie das Unternehmen mitteilte. Trotz der Restrukturierung soll der Standort langfristig im Zeiss-Fertigungsverband bleiben. Carl Zeiss Sports Optics stellt in Wetzlar Zielfernrohre, Ferngläser und Spektive her. Daneben ist am Standort Wetzlar auch noch die Sparte für Halbleiter mit 200 Mitarbeitern angesiedelt.

