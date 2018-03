Wie viele Banker kommen nach dem Brexit nach Frankfurt? Laut einer aktuellen Umfrage könnten es deutlich weniger sein, als vermutet. Eine andere Großstadt ist anscheinend angesagter.

Die Finanzbranche will einer Umfrage zufolge kurzfristig weniger Arbeitsplätze aus London auf den europäischen Kontinent verlagern als ursprünglich geplant - und vor allem weniger nach Frankfurt. 5.000 Jobs sollen wegen des Brexit bis März 2019 aus der britischen Hauptstadt abgezogen oder in den verbleibenden 27 EU-Staaten neu geschaffen werden. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 119 Finanzfirmen.

Vor sechs Monaten hatten die Unternehmen noch mit doppelt so vielen Umzügen gerechnet. Außerdem stieg Paris zum populärsten Ziel der Brexit-Abwanderer auf und überholte Frankfurt. Viele Banken setzen allerdings auf mehrere Standorte, beispielsweise haben Goldman Sachs und Morgan Stanley angekündigt, ihre Frankfurt-Präsenz auszubauen. Dementsprechend sollen in der französischen Hauptstadt der Umfrage zufolge 2.280 Arbeitsplätze entstehen, in Frankfurt 1.420, gefolgt von Dublin (612) und Luxemburg (407).

Insgesamt planen rund 20 ausländische Banken, wegen des Brexit ihr Geschäft in Deutschland auszubauen. In Frankfurt wurde deshalb zuletzt schon ein Ansturm auf Plätze an Privatschulen vermeldet.

Deutsche Banker fühlen sich vernachlässigt

Das Werben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron - ein ehemaliger Investmentbanker - zahlt sich also offenbar aus. Frankreich hat unter anderem den Kündigungsschutz gelockert und Steuern gesenkt, um für Banken attraktiv zu sein. In Deutschland beschweren sich Banker dagegen, die Bundesregierung setze sich nicht genug für den Finanzplatz ein. Sie drängen unter anderem darauf, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarte Lockerung des Kündigungsschutzes für hochbezahlte Banker schnell umgesetzt wird.

Sendung: hr1, 28.03.2018, 14 Uhr