Auch am Freitag fallen viele Züge in Kassel und Fulda aus

Sturmtief "Xavier" wirbelt auch am Freitag den Bahnverkehr in Teilen Hessens durcheinander. Betroffen sind vor allem Fahrgäste, die nach Norden oder Osten wollen. In Kassel hatte die Bahn mehrere Hotelzüge für Reisende bereitgestellt, die am Donnerstag dort gestrandet waren.

Mit orkanartigen Böen hat Sturmtief "Xavier" am Donnerstag für Chaos bei der Bahn in Norddeutschland gesorgt - und auch am Freitagmorgen hat sich die Situation noch nicht entspannt. "Strecken, auf denen wir am Abend nicht mehr gefahren sind, werden wir auch am Morgen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt befahren können", sagte ein Sprecher der Bahn. Für die Reisenden im Norden und Nordosten werde es nach auch weiterhin "größtenteils" keine Züge im Fernverkehr geben.

Davon ist auch Hessen betroffen, wenn auch nicht so schlimm wie andernorts, wo bis zum Donnerstagabend mindestens sieben Menschen ums Leben kamen . Die ICE-Bahnhöfe Kassel-Wilhelmshöhe und Fulda wurden aus Richtung Norden und Osten nicht mehr angefahren, und die ICE-Sprinter aus Frankfurt erreichten auch nicht mehr Berlin.

In Richtung Osten wendeten die Schnellzüge in Fulda, in Richtung Norden in Kassel-Wilhelmshöhe. Dort hatte die Bahn am Donnerstagabend drei Hotelzüge für gestrandete Reisende bereitgestellt, sagte der Bahnsprecher. Passagiere konnten dort übernachten oder sich frisch machen. Viele hatten aber stattdessen Mietwagen oder Hotelzimmer gebucht, berichtete die dpa.

Dauer der Störung noch unklar

Schon zuvor mussten immer wieder Strecken gesperrt werden, etwa weil Bäume auf Gleise fielen oder Sturmschäden an Oberleitungen auftraten. Betroffen waren unter anderem die Fernverkehrsstrecken zwischen Hamburg, Hannover, Bremen, Kiel sowie Osnabrück. Wie lange die Störungen andauern, ist laut Bahn derzeit noch unklar. Die Züge müssten ja auch wieder an ihre Ausgangsbahnhöfe gelangen, sagte eine Bahnsprecherin hessenschau.de.

Das Sturmtief Xavier selbst hatte Hessen am Donnerstag nur leicht gestreift. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am frühen Abend.

Ein Ast steckt im Kühlergrill eines Autos in Kassel. Bild © Redaktion Hessennews

Betroffen von den Sturmböen waren Nord- und Teile Osthessens. Dort gab es laut Polizei lediglich wenige, leichte Schäden wie umgeworfene Bäume und Straßenschilder. In Lauterbach im Vogelsberg stießen zwei Autos auf der B254 womöglich wegen einer Windböe seitlich zusammen, die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. In Kassel bohrte sich der Ast eines umgewehten Baums in den Kühlergrill eines vorbeifahrenden Autos. Die Insassen des Fahrzeugs kamen mit dem Schrecken davon. Am Nachmittag wurde die Unwetterwarnung aufgehoben.

Weitere Informationen zu aktuellen Entwicklungen rund um Sturmtief "Xavier" auf der Seite der tagesschau .

Sendung: Alle Wetter!, 5. Oktober 2017, 19.15 Uhr