Chaos zum Beginn der Herbstferien: Die Folgen des Sturmtiefs "Xavier" bekommen viele Bahnreisende auch am Freitag in Hessen zu spüren. In Kassel verbrachten 1.000 gestrandete Menschen eine unbequeme Nacht. Auch in Fulda entspannt sich die Lage nur langsam.

Der ICE von Kassel-Wilhelmshöhe um 11.43 Uhr nach Berlin-Ostbahnhof? Gestrichen. Die Züge um 12.21, 13.21 und 14.21 Uhr nach Hamburg-Altona? Ebenfalls. Am Tag nach dem Sturmtief "Xavier" entspannte sich die Lage im Fernreiseverkehr nach Nord- und Ostdeutschland nur sehr langsam. Neben dem ICE-Bahnhof und dem Hauptbahnhof in Kassel, wo insgesamt rund 1.000 gestrandete Fahrgäste die Nacht in vier bereitgestellten Zügen verbrachten, war auch am Freitag vor allem Fulda betroffen.

"Strecken, auf denen wir am Abend nicht mehr gefahren sind, werden wir auch am Morgen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt befahren können", hatte ein Sprecher der Bahn schon angekündigt. Für die Reisenden im Norden und Nordosten werde es auch weiterhin "größtenteils" keine Züge im Fernverkehr geben.

Feuerwehr im Bahnhof

Bei den Wartenden in Kassel handelte es sich nach Angaben einer Bahnsprecherin um die Insassen von vier ICE-Zügen und einem IC, der zudem eine größere Reisegruppe mit Fahrrädern an Bord hatte. Unter einigen keimte kurz Hoffnung auf, als am Morgen ein erster ICE ankam, um nach Norden zu fahren. Die Fahrt im überfüllten Zug führte aber lediglich bis nach Hannover.

In Fulda kehrte ein ICE mit rund 200 Passagieren in die Richtung um, aus der er gekommen war: in Richtung Süden. Feuerwehrleute kümmerten sich um die Betroffenen und versorgten sie mit Essen und Getränken. "Die Reisenden waren sehr dankbar", sagte ein Sprecher.

Auswirkungen wohl noch bis Sonntag

Die Bahn hatte die Hoffnung, im Laufe des Freitagnachmittags erste Züge wieder bis Hamburg und Berlin fahren lassen zu können. Mit Verbindungen nach Bremen dürfte es aber noch deutlich länger dauern. Die Auswirkungen des Sturms auf den Schienenverkehr könnten sich teilweise noch bis Sonntag hinziehen, heißt es auf der Internetseite der Bahn.

Wegen des Sturm, der im Nordosten Deutschlands mindestens sieben Menschen das Leben kostete , waren die ICE-Bahnhöfe Kassel-Wilhelmshöhe und Fulda aus Richtung Norden und Osten nicht mehr angefahren worden. Und es fuhren auch keine Züge in diese Richtung. ICE-Sprinter aus Frankfurt erreichten auch nicht mehr Berlin.

In Richtung Osten wendeten die Schnellzüge in Fulda, in Richtung Norden in Kassel-Wilhelmshöhe. Dort hatte die Bahn am Donnerstagabend drei Züge für gestrandete Reisende bereitgestellt. Passagiere konnten dort übernachten auf Sitzen übernachten. Helfer versorgten die Betroffenen mit Suppe, Kuchen, Eis und alkoholfreien Getränken. Am Bahnsteig sah man Gestrandete, die sich mit gymnastischen Übungen lockerten. Viele hatten aber Mietwagen oder Hotelzimmer gebucht, um nicht am Bahnhof bleiben zu müssen.

Dauer der Störung noch unklar

Noch am Mittag waren Teams in Hubschraubern dabei, sich an den betroffenen Strecken einen Überblick über die Schäden zu machen. Die Züge und das Personal müssten aber auch wieder an ihre neuen Einsatzorte gelangen, gab eine Bahnsprecherin zu bedenken.

Das Sturmtief Xavier selbst hatte Hessen am Donnerstag nur leicht gestreift. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am frühen Abend.

Ein Ast steckt im Kühlergrill eines Autos in Kassel. Bild © Redaktion Hessennews

Betroffen von den Sturmböen waren Nord- und Teile Osthessens. Dort gab es laut Polizei lediglich wenige, leichte Schäden wie umgeworfene Bäume und Straßenschilder. In Lauterbach im Vogelsberg stießen zwei Autos auf der B254 womöglich wegen einer Windböe seitlich zusammen, die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. In Kassel bohrte sich der Ast eines umgewehten Baums in den Kühlergrill eines vorbeifahrenden Autos. Die Insassen des Fahrzeugs kamen mit dem Schrecken davon. Am Nachmittag wurde die Unwetterwarnung aufgehoben.