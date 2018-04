Im Streit um höhere Gehälter im öffentlichen Dienst schaltet Verdi in den nächsten Gang: Vom kommenden Dienstag an soll es zu "umfassenden Streiks" in Hessen kommen. Eine wichtige Info behält die Gewerkschaft aber noch für sich.

Sonntag in einer Woche beginnt die nächste, dritte Verhandlungsrunde im Streit um den neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen. Vorher will die Gewerkschaft Verdi auch in Hessen den Druck erhöhen. In der kommenden Woche werde es von Dienstag an zu "umfassenden Streiks" in ganz Hessen kommen, kündigte eine Gewerkschaftssprecherin an.

Bestreikt werden laut Verdi unter anderem:

Stadtwerke

Bauhöfe, Stadtgärtnereien und Stadtreinigungen

Müllabfuhr und Wertstoffhöfe

Krankenhäuser

Kindergärten

Verwaltungen

kommunaler Nahverkehr

Möglicherweise ist auch der Frankfurter Flughafen betroffen. Das sei wahrscheinlich, sagte die Gewerkschaftssprecherin auf Anfrage. Dazu gebe es Informationen aber erst am Montag.

Sechs Prozent mehr gefordert

Dann erst will die Gewerkschaft auch Details zu den jeweiligen regionalen Schwerpunkten der Streiks veröffentlichen. Dort, wo Kitas geschlossen werden, seien die Eltern in der Regel frühzeitig informiert worden. Und dort, wo die Sicherheit oder Gesundheit von Menschen es erfordere, seien Vereinbarungen über eine Notversorgung geschlossen worden.

Der Wiesbadener Verkehrsbetrieb ESWE teilte mit, er bereite sich auf einen erneuten ganztägigen Warnstreik im Busverkehr am kommenden Mittwoch vor. "Die Geschäftsführung wird allerdings versuchen, den Linienverkehr so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, unter anderem um morgens die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten", hieß es in der Mitteilung.

Kitas in Kassel betroffen

In Kassel kündigte Verdi für Dienstag einen ganztägigen Warnstreik an. Es wird die Kitas der Stadt und die Stadtreinigung treffen. Die Stadt versuche noch, Details zu erfahren, um die Eltern informieren zu können, teilte sie mit. Geprüft werde die Einrichtung eines Notdienstes vor allem für Kinder berufstätiger Eltern.

Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Gleichzeitig sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat erhöht werden. Zudem sollen alle Auszubildende nach einem erfolgreichen Abschluss übernommen werden. Die zwei bisherigen Verhandlungsrunden hatten keine Einigung erbracht.

Mitte März ging es los

Mit den Warnstreiks hatte die Gewerkschaft in Hessen Mitte März begonnen. Schwerpunkt waren das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen. So blieben an einem Streiktag in Hanau fast alle Kindergärten dicht. Ende März führten Arbeitsniederlegungen beim öffentlichen Nahverkehr zu erheblichen Behinderungen in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach.

Sendung: hr1, 6.4.2018, 11 Uhr