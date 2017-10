Einer der neuen Fahrkartenautomaten des RMV: bald an fast 640 Standorten.

Bis zum Frühjahr an fast 640 Standorten

An einem gerechteren Tarifsystem arbeitet der Rhein-Main-Verkehrsverbund noch. Mit neuen Fahrkartenautomaten will der RMV nun schon mal das Fahren mit S- und U-Bahnen attraktiver machen.

Ausgeweitetes Leistungsspektrum, mehr Kundenservice: Das erhofft sich der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) von einer neuen Generation von Fahrkartenautomaten. Seit Wochenbeginn absolvieren die ersten Geräte in Kelkheim-Hornau (Main-Taunus), Friedrichsdorf-Köppern und Neu-Anspach (beide Hochtaunus) den Probelauf.

Bis zum Frühjahr 2018 sollen stufenweise 638 neue Automaten an S-Bahn- und Regionalzug-Halten aufgestellt werden, wie ein RMV-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte. Pro Automat fallen etwa 25.000 bis 30.000 Euro Kosten an, hieß es.

Derzeit testet der RMV auch den neuen Tarif "RMVsmart", der den Fahrpreis nach der tatsächlich zurückgelegten Strecke berechnet und nicht nach starren Tarifzonen. Zuletzt änderte der Verkehrsverbund sein Tarifsystem überdies dahingehend, dass Einzel- und Tageskarten günstiger, jedoch Monats- und Jahreskarten teurer werden.

Zahlen mit größeren Scheinen

Die neue Automatengeneration bietet ein verbessertes Display, eine kontaktlose Zahlung und Scheine als Rückgeld. Zudem nehmen die Geräte auch größere Geldscheine an. Akzeptieren die Automaten an manchen Standorten bislang höchstens 5- und 10-Euro-Scheine, können Kunden künftig selbst mit einem 100-Euro-Schein bezahlen.

Das Fahrkartendisplay hat zudem eine höhere Leuchtkraft als bei den bisherigen Automaten. Bei heller Sonneneinstrahlung soll es leichter sein, die Inhalte zu erkennen.

Schnellere Reparatur nach Pannen

Am Dach haben die neuen Geräte ein zweites Display. Je nach Standort sollen hier künftig Abfahrtinformationen in Echtzeit angezeigt werden. Das soll gerade an Umsteigebahnhöfen Fahrgästen bei der Einschätzung helfen, ob sie ihren Anschluss erreichen und pünktlich ans Ziel kommen.

Ein Vorteil für die technische Wartung ist, dass die neuen Automaten permanent online sind und Störungen selbstständig übermitteln. Das soll ermöglichen, dass die Geräte nach Pannen oder Beschädigungen schneller repariert werden. Gerade im ländlichen Raum habe es in der Vergangenheit mitunter an der Übermittlung von Informationen gehapert, teilte der RMV mit.

