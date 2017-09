Unitymedia stellt am Dienstag TV-Sendeplätze um

Neue TV-Sendersortierung in Hessen

Der Kabelnetzanbieter Unitymedia stellt in der Nacht auf kommenden Dienstag die TV-Senderbelegung in Hessen um. Die Kunden müssen dann einen Suchlauf starten, um wieder alle Sender zu empfangen.

Nach der Abschaltung des analogen TV-Signals Mitte Juni stellt der Kabelnetzanbieter Unitymedia nun am kommenden Dienstag die TV-Senderbelegung in Hessen um. Mit der Umstellung der Sender schließe man die Abschaltung des analogen TV ab, erklärte das Unternehmen am Freitag.

Sendersuchlauf starten

"Um die frei geschaufelten Kapazitäten nutzbar zu machen, muss das Kabelnetz zunächst aufgeräumt werden", so Unitymedia. Das Kölner Unternehmen hat nach eigenen Angaben 1,1 Millionen TV-Kunden in Hessen.

Um die Sender wie gewohnt zu empfangen, sollen die Kunden den Sendersuchlauf starten und nicht vorzeitig abbrechen, empfiehlt der Kabelnetzanbieter. Bei einem normalen Fernseher ist das relativ einfach möglich. Aufwendiger kann es bei Geräten mit Internetverbindung (Smart TV) werden.

Wegen technischer Probleme bei der Umstellung in Nordrhein-Westfalen war die TV-Sendersortierung in Hessen zweimal aufgeschoben worden.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 22.9.2017, 16.45 Uhr