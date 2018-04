Mit einer neuen Führungsspitze will die angeschlagene Deutsche Bank zurück in die Erfolgsspur. Privat- und Firmenkunden-Vorstand Christian Sewing wird neuer Vorstandschef. Von seinen Mitarbeitern forderte er eine "Jägermentalität".

Jetzt ist es offiziell: Christian Sewing ist ab sofort Vorstandsboss der Deutschen Bank. Das teilte der Aufsichtsrat in der Nacht zu Montag nach einer Krisensitzung mit. Der 47 Jahre alte Westfale wird Nachfolger des Briten John Cryan. Der neue Chef schwor seine Mitarbeiter auf schwere Zeiten ein. "Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen", schrieb er in einer Nachricht an seine Mitarbeiter. Der Start ins Jahr 2018 sei solide gewesen, "aber 'solide' darf nicht unser Anspruch sein"."Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können."

Vom Azubi zum Vorstandschef

Sewing soll die angeschlagene Bank wieder auf Kurs bringen. "Christian Sewing hat in seinen mehr als 25 Jahren bei der Deutschen Bank konstant bewiesen, dass er führungsstark ist und eine große Durchsetzungskraft hat", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner. "Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass es ihm und seinem Team gelingen wird, die Deutsche Bank erfolgreich in eine neue Ära zu führen."

Bis auf ein zweijähriges Intermezzo bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank hat Sewing fast sein ganzes Berufsleben bei der Deutschen Bank verbracht. 1989 hatte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank begonnen. Über ein berufsbegleitendes Studium an der Bankakademie in Bielefeld und Hamburg führte ihn sein Weg bis in das oberste Führungsgremium. Seit 2015 sitzt der Manager im Vorstand des Instituts. Im vergangenen März wurde er zum stellvertretenden Co-Vorstandschef befördert.

Von Juni 2013 bis Februar 2015 leitete Sewing die Konzernrevision (Group Audit) der Deutschen Bank. Davor bekleidete er eine Reihe von Führungspositionen im Risikomanagement. Erfahrungen im Ausland sammelte der begeisterte Tennisspieler und Fan von Rekordmeister Bayern München unter anderem in Singapur, Toronto, Tokio und London. Unter der Woche wohnt Sewing in Frankfurt und pendelt am Wochenende zu seiner Familie, die derzeit in Osnabrück lebt.

Sewing-Konkurrent verlässt die Deutsche Bank

Bemerkenswert bei der Personalie: Sewing hat sich im Rennen um die Cryan-Nachfolge gegen einen lupenreinen Investmentbanker durchgesetzt - Marcus Schenck, der erst vor wenigen Jahren von der Wall-Street-Bank Goldman Sachs zur Deutschen Bank stieß und davor unter anderem als Berater bei McKinsey arbeitete. Schenck verlässt nun die Deutsche Bank zur Hauptversammlung im Mai.

Wird der neue Bankchef Sewing die Wende bringen können mit einer Rückbesinnung auf das klassische Bankgeschäft? Einfach dürfte es nicht werden. Auf dem Heimatmarkt ist die Konkurrenz nicht nur wegen Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken groß. Auch die teilverstaatlichte Commerzbank setzt konsequent auf das Geschäft mit Firmenkunden und Privatleuten. Hinzu kommen erfolgreiche Onlinebanken wie die ING-Diba oder die DKB. Bei der Finanzierung von Firmen machen überdies zahlreiche ausländische Banken den Frankfurtern das Leben schwer.

Cryan wollte nicht gehen

Erst Ende März war der bisherige Bankchef Cryan noch Gerüchten über seine bevorstehende Ablösung entgegengetreten und hatte in einer Erklärung an die Mitarbeiter versichert, "dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben". Der Brite führte die Deutsche Bank seit 2015, sein Vertrag lief eigentlich noch bis Mai 2020.

In den vergangenen Monaten musste der 57-Jährige aber Rückschläge erleiden. Für 2017 meldete das größte deutsche Bankhaus vor allem wegen der US-Steuerreform das dritte Verlustjahr in Folge.

Sendung: hr-iNFO, 9.4.2018, 6.00 Uhr