Festgelegte Mengen, festgelegte Preise: Mit dieser Planwirtschaft für Zuckerrübenbauern macht die EU Schluss. Die Zuckerindustrie jubelt. Doch das Einkommen hessischer Bauern entscheidet sich nun auch in Brasilien.

Auf dem Fasanenhof in Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) herrscht Hochbetrieb: Seit Anfang September erntet Landwirt Gerd Ewald auf 24 Hektar Zuckerrüben, bevor diese von der nächsten Zuckerfabrik weiterverarbeitet werden. Doch Ewald ist besorgt, obwohl die Ernte in diesem Jahr gut ausfällt.

Die bisherige Zuckermarktordnung garantierte dem Landwirt einen Mindestpreis. Sie gab ihm genau vor, wie viele Zuckerrüben er produzieren durfte. Damit ist ab 1. Oktober Schluss. Dann gilt in der EU eine neue Zuckermarktordnung. Sie gibt den Zuckermarkt für den Welthandel und die Marktwirtschaft frei.

Rund 1.600 Landwirte in Hessen sind betroffen, sie ernten im Schnitt laut Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer pro Jahr etwa 1,2 Millionen Tonnen Rüben.

Ein Stück Sicherheit fällt weg

"Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Landwirt Ewald. "Auf dem freien Markt kann man vielleicht mehr erreichen. Aber wir haben jetzt keine Sicherheit mehr."

Bisher war die Zuckerrübenhandel die einzige verlässliche Einkommensgröße des 63 Jahre alten Landwirts. Die Rüben machen ungefähr ein Drittel seines Einkommens aus. Neben der Milchkuhhaltung und Getreideanbau mit ihren schwankenden Erzeugerpreisen.

In diesem Jahr hat Ewald wie viele andere Rübenbauern schon mehr Zuckerrüben angebaut als sonst, insgesamt ungefähr 28 Prozent. "Wenn früher mehr Ertrag angefallen ist, zum Beispiel weil das Wetter gut mitgespielt hat, wurde für den Quotenüberschuss wesentlich weniger Ertrag gezahlt als für den Rest." Jetzt aber, auf Basis des neuen Systems, hat ihm sein Abnehmer Südzucker einen Bonus von 1,50 Euro pro Tonne extra versprochen, wenn er zwei Jahre lang 125 Prozent liefert.

Europas größter Zuckerhersteller Südzucker ist fest entschlossen, von der Neuregelung des EU-Zuckermarktes zu profitieren: "Im Vergleich zum Vorjahr wollen wir unsere Exporte auf den Weltmarkt verdoppeln oder verdreifachen, das könnten dann schon 800.000 Tonnen Zucker sein", sagte Südzucker-Vorstandschef Wolfgang Heer vor rund einer Woche "Börse Online" .

Der Konzern will in den Mittelmeerraum, in Afrika und Asien exportieren. Südzucker hat schon Anbauflächen erhöht, Vertrieb und Logistik umgerüstet. Die Zuckerfabriken sollen länger ausgelastet werden. Statt bisher an 100 Tagen sollen sie an 120 Tagen im Jahr produzieren, um kostengünstiger zu arbeiten.

"Ich hoffe, dass es eine Chance gibt"

Dem Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer hingegen bereitet die Neuregelung Unbehagen. "Wir haben für den Erhalt der alten Marktordnung gekämpft", sagt Geschäftsführer Christian Lang. "Wenn man jemanden fragt, ob er lieber einen sicheren Ertrag haben oder mit dem Weltmarkt konkurrieren will, wird er sich in der Regel für die Sicherheit entscheiden."

Den mit den neuen Chancen steigen die Risiken. Der südhessische Rübenbauer Ewald wird ab jetzt immer erst im Folgejahr erfahren, wie viel Geld er neben einem Vorschuss letztendlich für seine abgelieferten Rüben erhält. Denn nun bestimmt der Erlös auf dem Weltmarkt den Preis.

"Wenn zum Beispiel der Ethanolpreis fällt und der weltweit größte Zuckerhersteller Brasilien beschließt, mit seinem Zuckerrohr lieber Zucker als Ethanol herzustellen, gibt es einen Zuckerüberschuss. Und dann sinkt die Nachfrage nach Zucker", weiß Ewald. "Das werden wir spüren."

Er fürchtet, dass der Gewinn im Durchschnitt wesentlich geringer ausfallen wird, als der der vergangenen Jahre 20 Jahre. Den Anbau umzustellen, sei gar nicht so einfach. "Getreide zum Beispiel wird inzwischen hauptsächlich aus Russland importiert und Kartoffeln gehen bei uns nicht wegen unseres steinigen Untergrunds. Aber vielleicht wendet es sich zum Positiven - ich hoffe, dass es eine Chance gibt."