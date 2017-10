Dass es auf dem Bieberer Berg nur Frankfurter Bier gibt, schlug Kickers-Fan Josip Budimir auf den Magen. Also hat er ein Rezept für ein eigenes Offenbacher Bier ersonnen. Übrigens das erste überhaupt.

Kassel hat das Kasseler Jubiläumspils, Darmstadt hat seine diversen Braustüb'l-Sorten und Frankfurt hat Binding, Henninger und Co. Bis vor gut einem Jahr gab es aber einen grauen Fleck auf der hessischen Bierbrau-Landkarte: Offenbach. Und es gab einen, der damit so gar nicht zufrieden war: den Grafikdesigner Josip Budimir.

"Warum eigentlich wird auf dem Bieberer Berg Henninger getrunken?", fragte sich der Kickers-Fan augenzwinkernd und machte sich daran, eine eigene Biersorte für seine Heimatstadt zu entwickeln.

Seit einem Jahr gibt es sein recht nüchtern benanntes "Offenbacher Pils" zu kaufen - bislang allerdings nur bei wenigen ausgewählten Getränke-Händlern. Doch das wird sich jetzt ändern: Der Rewe-Konzern nimmt das Pils in sein regionales Programm , in dem auch Kartoffeln oder Wurst aus dem Offenbacher Umland zu finden sind.

Kein Braurecht in Offenbach

Die Idee, ein Offenbacher Bier zu brauen, trägt Josip Budimir schon seit mehreren Jahren mit sich rum, spätestens seit 2009. Damals - er arbeitete noch als Grafiker in Hamburg - las er einen Artikel über einen Dortmunder Mikrobiologen, der in seiner Heimat eine alte Biermarke wiederbelebte.

Süffig-herb: der Offenbacher Stoff. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Zwei Jahre später kam Budimir in seine Geburtsstadt Offenbach zurück und machte sich im Stadtarchiv daran, nach alten Biermarken und Rezepten zu graben - erfolglos. "Es gab Brauereien wie Friedrich Falke oder auch Wirtschaften mit eigenem Bier", sagt der zweifache Familienvater, "aber nichts Verbrieftes, kein Braurecht, soweit ich weiß."

Danach sei er erst einmal niedergeschlagen gewesen, erzählt er: "Ich hätte gerne das älteste Bier der Stadt gebraut." Doch die Idee ließ ihn nicht los. Also bestellte er sich ein Brauset und Zutaten, holte sich Tipps auf Biermessen und tüftelte in der heimischen Küche an ersten Rezepten.

"Ein Bier für viele" gefunden

Am Ende hatte er seinen persönlichen Geschmack gefunden: ein nicht zu herbes Pils, kein teures Craft-Bier, sondern "ein Bier für viele", wie er sagt. "Mein Wunschtraum ist: Der Neu-Offenbacher sitzt mit meinem Pils auf der Hafeninsel und schaut in den Sonnenuntergang, ebenso trinkt der Ur-Offenbacher gerne mein Bier."

Doch wo brauen? Und wie war das mit dem deutschen Reinheitsgebot? Und wie das Bier an Neu-Offenbacher, Kickers-Fans und Co. bringen? "Ich bin ja kein gelernter Braumeister", sagt Budimir, der Visuelle Kommunikation an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung (HfG) studiert hat. "Mir war schnell klar, dass ich einen Partner brauchen würde."

Also schrieb er ein Konzept und wurde bei regionalen Brauereien vorstellig. Eine Babenhäuser Privatbrauerei war von der Idee begeistert. Budimir entwarf ein Logo, das die silbernen Eicheln und Eichenblätter aus dem Offenbacher Stadtwappen zitiert. Im April 2016 kam sein "Offenbacher Bier" für 16,95 Euro die Kiste in den Handel.

"Bierkultur in Offenbach etablieren"

Jetzt also der nächste Schritt: Noch im Oktober soll es die Flaschen mit dem roten Logo flächendeckend in den Offenbacher Rewe-Märkten zu kaufen geben. Doch dabei soll es nicht bleiben: "Ich tüftele an einer neuen Geschmacksrichtung", verrät Budimir.

Und er hat noch größere Träume: "Ich will Bierkultur in Offenbach etablieren", sagt der 37-Jährige, "mich vielleicht mit einem Gastronomen zusammentun, einen eigenen Kessel aufstellen und Events veranstalten, zu denen wir verschiedene Braumeister einladen." Vorbild seien die vielen Brauhäuser in Franken.

Budimirs ultimativer Traum ist es, mit seinem Bier am Bieberer Berg mitzumischen: "Vielleicht über eine Kooperation", sagt er und grinst.