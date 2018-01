"Ahle Worscht" in Gefahr

Schlachthof Kassel vor dem Aus "Ahle Worscht" in Gefahr

Es geht um die Wurst: Weil dem Schlachthof in Kassel das endgültige Aus droht, fürchten Metzger in der Region um ihre "Ahle Worscht". Die nordhessische Spezialität ist nämlich auf extrem kurze Wege angewiesen.

Seit einem Monat bereits kümmert sich ein vorläufiger Insolvenzverwalter um den Schlachthof Kassel, die Suche nach einem Investor war bislang erfolglos. Wenn aber der Schlachthof verschwindet, könnte das unter anderem auch dramatische Auswirkungen auf die berühmteste regionale Spezialität, die "Ahle Worscht" haben.

Fleisch muss "schlachtwarm" sein

Das Besondere an der "Ahlen Worscht": Bei ihrer Herstellung ist es das Wichtigste, dass das Fleisch noch "schlachtwarm" verarbeitet wird, also bis spätestens ein bis zwei Stunden nach der Schlachtung. Der Schlachthof Kassel beliefert rund 60 Betriebe in der direkten Umgebung. Macht er zu, müssten Fleischer auf weiter entfernte Schlachthöfe ausweichen, sagte Dirk Nutschan, Obermeister der Fleischerinnung Kassel. Dann werde es knapp mit der Zeit für die Warmverarbeitung.

Weitere Informationen "Ahle Worscht" - Nordhessens Gold Die "Ahle Worscht", auch "Stracke" genannt, ist eine luftgetrocknete oder leicht kaltgeräucherte Dauerwurst aus schlachtfrischem Schweinefleisch. Die Wurst ähnelt stark italienischer Salami. Sie wird in Nordhessen hergestellt und ist eine regionale Spezialität, die in die ganze Welt verkauft wird. Die Bezeichnung "Ahle" kommt vom mitteldeutschen Begriff für das Wort 'alt', also 'Alte Wurst', da sie sehr lang reift. Ende der weiteren Informationen

"Die kleinen Schlachthöfe sind auf dem Land überall zugemacht worden", erklärt Nutschan. Für die Fleischer und Metzger bedeutet das, dass sie eigentlich selber schlachten müssten, um die Wege weiter kurz zu halten. Auf Hausschlachtungen sind aber bei weitem nicht alle Metzger in der Region eingerichtet. Fachpersonal und die entsprechenden Räume kann nicht jeder kleine Betrieb vorhalten.

Als Mini-Schlachthof nicht konkurrenzfähig

Im Kasseler Schlachthof werden knapp 500 Schweine pro Woche geschlachtet. Der Betrieb ist mit seinen 14 Mitarbeitern klein und gegenüber großen Schlachtereien kaum konkurrenzfähig. Rettung könnte ein Investor bringen, der bis Ende Februar gefunden werden muss. Zwei Interessenten gebe es noch, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Simon Braun. Die Zeit laufe ihm aber davon: "Entweder wir finden jemanden oder wir müssen den Betrieb schließen." Das Problem sei ein Investitionsstau. Seit Jahren mache der Schlachthof Verluste. Daher sei in das 40 Jahre alte Gebäude nichts investiert worden. Allein die Kosten für dringende Reparaturarbeiten schätzt Braun auf eine Viertelmillion Euro.

Die Verarbeitung des warmen Fleischs und die Tradition der "Ahlen Worscht" sieht der Insolvenzverwalter als Vorteil des Schlachthofs. "Es würde Sinn machen, sich auf dieses Segment zu konzentrieren", sagt Braun.

Retten könnten den Schlachthof laut Braun auch die Gesellschafter. Doch ausgerechnet die beiden größten Anteilseigner, die Stadt und der Landkreis Kassel, mit zusammen 94 Prozent fallen heraus. Der Stadt ist nach eigenen Angaben zwar daran gelegen, eine Lösung zu finden. Doch ein finanzielles Engagement ist nicht zu erwarten. Durch eine alte Vertragsregelung haben Stadt und Kreis kein Stimmrecht und keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik. Eine Verantwortung für den Betrieb habe man daher nicht.