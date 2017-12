In drei von vier Haushalten

In drei von vier Haushalten in Hessen steht als Weihnachtsbaum eine Nordmanntanne. Wer den perfekten Christbaum sucht, sollte laut Naturschützern bedenken: Er ist ist in der Regel mit chemischer Hilfe gewachsen.

Die Hessen bleiben sich in Sachen Weihnachtsbaum treu. Auch in diesem Jahr wird nach Einschätzung von Fachleuten in den meisten Wohnzimmern eine Nordmanntanne stehen.

"Der Baum hat sich in den letzten Jahren zum Liebling der Hessen entwickelt", sagt Petra Westphal vom Landesbetrieb Hessenforst. Das liege daran, dass sie sehr glänzende und weiche Nadeln habe, die fest an den Ästen sitzen. "Man kann den Baum gut schmücken, und er sieht gleichzeitig sehr edel aus."

Aus Sauerland, Taunus und Spessart

Drei Viertel der Kunden entschieden sich für den Baum, berichtet auch Holger Schneider vom Verein der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Hessen. Außerdem gerne gekauft werde die Blaufichte. Der Großteil der Bäume komme aus dem Sauerland, Taunus und dem Spessart. Auch Importe aus dem europäischen Ausland sind nach Angaben von Hessenforst keine Seltenheit.

Weitere Informationen Weihnachtsbaum-Kauf Schätzungsweise zwei Millionen Weihnachtsbäume werden nach Angaben des Vereins der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger jährlich in Hessen verkauft. 30 Prozent der Kunden kaufen ihren Baum direkt am Hof des Produzenten, weitere 30 Prozent an Straßenverkaufsständen und 40 Prozent in Bau-und Supermärkten. Ende der weiteren Informationen

Die Preise entsprechen Schneider zufolge denen vom Vorjahr. Einzelne Bäume werden günstiger angeboten, das gehe allerdings auf Kosten der Qualität.

Nordmanntanne: zwischen 20 und 23 Euro pro Meter

Blaufichte: etwa 16 Euro pro Meter

"Kaum ein perfekter Baum ohne chemische Sonderbehandlung"

Nach Ansicht des Naturschutzbundes Hessen fehlt es aktuell noch an einem ausreichenden Angebot an Bio-Weihnachtsbäumen. So seien viele Weihnachtsbäume nicht aus dem heimischen Nadelwald und mit Düngern und Pestiziden angebaut, sagt Landesvorsitzender Gerhard Eppler.

"Den perfekt gerade und dicht gewachsenen, rundum schönen grünen Weihnachtsbaum gibt es kaum ohne chemische Sonderbehandlung."

Besonders schwierig war in diesem Jahr die Ernte der Weihnachtsbäume. "Solche schlechten Witterungen hatten wir um die Zeit noch nie", sagt Schneider vom Weihnachtsbaumerzeuger-Verein. Schwere Geräte und Handarbeit seien gefragt, um die Bäume aus dem Wald zu bekommen.

Erschwerte Ernte durch frühen Schnee

Der recht frühe Schnee und der viele Regen erschwerten die Arbeiten. Weniger Angebot an den Verkaufsstellen gebe es deshalb aber nicht - lediglich die Arbeitsstunden erhöhten sich, sagt Schneider.

"Weihnachten ist am 24. Dezember, da können wir nicht sagen, wir können wegen des Wetters keine Bäume fällen." Auch die Preise bleiben Schneider zufolge davon unberührt.