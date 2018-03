4,3 Prozent mehr Gehalt steht den Opel-Mitarbeitern ab April zu - aber der Autokonzern will die Tariferhöhung offenbar nicht zahlen. Dafür versuchen die Rüsselsheimer ihre Beschäftigten mit Abfindungen loszuwerden.

Der Autobauer Opel aus Rüsselsheim sucht nach Wegen, die anstehende Tariferhöhung an seine Beschäftigten nicht zahlen zu müssen. Gewerkschaftskreise bestätigten am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (dpa) einen entsprechenden Bericht der Wirtschaftswoche . Demnach versucht der in der Sanierung steckende Konzern, die Gehaltserhöhung von 4,3 Prozent, die im Metall-Flächentarif vereinbart wurde, vorläufig stunden zu lassen.

Das Unternehmen, das seit der Übernahme durch den französischen Autobauer PSA im vergangenen Jahr einen massiven Umbau vorantreibt und seit Januar Kurzarbeit verhängt hat, lehnte eine Stellungnahme zu den laufenden Verhandlungen ab. Das Geld müsste eigentlich erstmals mit der April-Abrechnung zum Ende des kommenden Monates ausgezahlt werden. Eine für März vereinbarte Einmalzahlung von 100 Euro soll hingegen überwiesen werden. Opel beschäftigt in Deutschland rund 19.000 Mitarbeiter, darunter etwa 14.000 im Werk in Rüsselsheim.

Beschäftigte hatten bereits Abstriche hingenommen

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug hatte in der vergangenen Woche klargemacht, dass er keinen Anlass zu weiteren Zugeständnissen der Beschäftigten sehe, die bereits in vorangegangenen Tarifrunden Abstriche hingenommen hatten. Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass Opel seine Mitarbeiter mit allen Mitteln loswerden will - im Raum stehen Abfindungen von bis zu 275.000 Euro pro Person.

Gleichwohl wird die Gewerkschaft nach dpa-Informationen versuchen, in den neuen Verhandlungen von Opel exakte Produktionszusagen über den bereits bestehenden Vertrag hinaus zu erreichen. Derzeit sprechen Betriebsrat und Geschäftsführung über die künftige Auslastung der Opelwerke in Deutschland. Besonders drängend ist das für das Werk im thüringischen Eisenach, in dem ab 2019 ein noch nicht näher spezifizierter Geländewagen gebaut werden soll. Ab 2020 will der Mutterkonzern PSA mit Opel Gewinne erwirtschaften.

