Wintereinbruch in Hessen : Umgekippter Laster blockiert A4

Der Wintereinbruch in Hessen sorgt auch am Montag noch für Wirbel. Auf der A4 kippte vermutlich auf glatter Straße ein Laster um. Die Autobahn blieb stundenlang gesperrt. Am Flughafen wurden mehr als 50 Flüge annulliert. [mehr]