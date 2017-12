Porsche baut ein Hochhaus in Frankfurt

Der Stuttgarter Autokonzern geht unter die Häuslebauer: Im Europaviertel soll ein 80 Meter hohes Haus entstehen, mit mehr als 200 Wohnungen. Wann die fertig werden, ist noch unklar.

23 Stockwerke, über 200 Wohnungen, 80 Meter hoch: Der Autokonzern Porsche baut einen Wohnturm im Frankfurter Europaviertel, nordwestlich vom Hauptbahnhof. Direkt an der Europa-Allee soll der "Porsche Design Tower" entstehen - am Montag hat das Unternehmen den Bauantrag eingereicht.

Baubeginn Mitte 2018

Baubeginn soll dann in etwa einem halben Jahr sein, sobald die Baugenehmigung da ist. Alfred Hildebrandt, Chef der Vermarktungsfirma Hildebrandt Immobilien, machte keine Angaben dazu, bis wann das Gebäude fertig sein soll.

Es ist der zweite Wohnturm der "Porsche Design Group", einer hundertprozentigen Tochter des Autobauers. Das erste Haus steht in Miami in den USA. Das Hamburger Architekturbüro "blauraum" hat sich mit seinem Entwurf durchgesetzt. Was das Haus kosten soll, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, sagte Alfred Hildebrandt.

Damit ist auch noch unklar, was die Wohnungen einmal kosten werden. Sie stehen jedenfalls allesamt zum Verkauf - Porsche wird nicht als Vermieter auftreten. Aber es gebe bereits "extrem viele Interessenten", sagte Hildebrandt.