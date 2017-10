In Bad Hersfeld startet am Montag ein sechswöchiger Modellversuch mit dem "Postbot". Das knallgelbe Gefährt soll Briefträger bei der Arbeit entlasten. Jobs seien nicht in Gefahr, betont der Post-Vorstand.

Er sieht ein bisschen aus wie Sicherungskasten auf Rädern, ist 6 km/h schnell und verfolgt den Postboten auf Schritt und Tritt: In Bad Hersfeld testet die Post ab Montag sechs Wochen lang den Einsatz eines Begleitroboters, den sogenannten "Postbot". Das teilte das Bonner Unternehmen am Mittwoch mit.

Sensoren erkennen die Beine des Postboten

Das gelbe Gefährt soll den Zusteller als eine Art Lastesel unterstützen. Es rollt hinter ihm her und kann bis zu 150 Kilogramm Briefe, Päckchen oder andere Sendungen tragen.

In dem "Postbot" haben bis zu 150 Kilogramm Postsendungen Platz. Bild © picture-alliance/dpa

Dafür ist der "Postbot" mit Sensoren ausgestattet, die die Beine des Zustellers erkennen. So kann der Roboter seinem "Herrchen" jederzeit folgen und auch stehen bleiben, wenn dieser stehen bleibt. Er erkennt außerdem Hindernisse und kann Ihnen ausweichen sowie Bordsteine überwinden.

Post: Keine Jobs in Gefahr

Der Roboter gefährde keine Arbeitsplätze, erklärte Postchef Jürgen Gerdes: "Es geht darum, den Menschen zu unterstützen, länger fit zu bleiben." Personenbezogene Daten erhebe und speichere der Roboter auch nicht. Technische Details und Kosten nennt die Post aus Wettbewerbsgründen nicht.

Der "Postbot" wird in Bad Hersfeld in zwei Zustellbezirken erprobt. Die Stadt hat für den Roboter eine Ausnahmegenehmigung erteilt und will ihn später auch selbst in der Verwaltung testen. Nach dem sechswöchigen Probelauf der Post soll entschieden werden, ob der "Postbot" in Serie geht.

Doch nicht nur die Post beschäftigt sich mit dem Thema. Der Paketzusteller Hermes testet ebenfalls einen Zustellroboter - der allerdings soll, wenn er sich bewährt, alleine zu den Kunden fahren.