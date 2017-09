Das Angebot "garantiert mobil" im Odenwald will Menschen ohne Auto mehr Fahrten in die Zentren ermöglichen - ähnlich wie diese Mitfahrbank in Schleswig-Holstein.

Richtig mobil ist man auf dem Land nur mit Auto. Doch was, wenn man keines besitzt oder fahren darf? Der Odenwaldkreis will nun private Autofahrer für den öffentlichen Nahverkehr einspannen. Das Projekt "garantiert mobil" umgeht angeblich auch das Uber-Problem.

Der Odenwaldkreis will private Autofahrten für den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und das eingebunden in das Tarifsystem des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Außerdem sollen verbilligte Taxifahrten die Mobilität der Menschen im Kreis erhöhen. Nach mehrjähriger Entwicklung hat der Kreis nun das Projekt "garantiert mobil" begonnen. So funktioniert es:

Nutzung privater Fahrten für die Öffentlichkeit

Fast jeder zweite Bürger hat ein Auto. Im Schnitt fahren in jedem Wagen nur 1,2 Menschen mit. Es wäre also genug Platz darin für alle. Diese freien Plätze will "garantiert mobil" für den öffentlichen Nahverkehr nutzbar machen. Über eine Datenbank sollen alle verfügbaren Fahrten angezeigt werden. Sowohl Privatleute als auch Gewerbetreibende können ihre Fahrten anmelden: zum Beispiel Leerfahrten von Taxiunternehmen, Kurierfahrten, Fahrten von Sozialdiensten. Hauptsache, es ist noch mindestens ein Platz frei.

Buchung über App oder Website

Kernstück von "garantiert mobil" ist ein elektronisches Buchungssystem. Das funktioniert per App oder über die Internetseite von Odenwald mobil , der Verkehrsgesellschaft des Odenwaldkreises: Als registrierter Nutzer kann ich dort Mitfahrgelegenheiten anbieten. Das System zeigt solche Angebote dann zusammen mit den regulären Bus- und Bahnverbindungen an. Entsprechend sind sie zum gewöhnlichen Tarif des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zu buchen. Wer eine Mitnahmefahrt buchen will, muss mindestens 14 Jahre alt sein. Dem Fahrer schickt das System einen entsprechenden Auftrag.

Bedingungen und Entlohnung für die Fahrer

Der Fahrer bekommt eine Vergütung von zwölf Cent pro Kilometer. Mehr ist aus rechtlichen Gründen bisher nicht möglich. Bei einer Entlohnung bis zu diesem Betrag gelte die Chauffeuerleistung nicht als Gewerbe. Ein Fahrtenanbieter brauche auch keine Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung, erläutern die Fachleute des Odenwaldkreises. Auf diese Weise umgehe man das Problem, das dem Taxi-Konkurrenten Uber hierzulande das Geschäft verdarb. Taxi-Vereinigungen klagten gegen den US-amerikanischen Anbieter erfolgreich, weil in Deutschland die Personenbeförderung an eine Zulassung geknüpft ist.

Außerdem, so argumentiert der Odenwaldkreis, habe der Fahrer im besten Fall das gute Gefühl, zur Mobilität seiner Mitmenschen beizutragen und vielleicht auch zur Lebensqualität in seinem Dorf. Die Frage der Versicherung hat die Verkehrsgesellschaft Odenwald mobil nach eigenen Angaben intensiv geprüft. Sie kam zum Ergebnis, dass die normale Autohaftpflichtversicherung ausreicht.

Garantierte Mobilität

Nun will der Odenwaldkreis die Mobilität seiner Einwohner nicht nur auf innovative Weise verbessern, sondern garantieren. Das kann er freilich nicht mit Mitfahrgelegenheiten. Daher wird das Angebot mit den Privat-Pkw im Projekt "garantiert mobil" ergänzt durch ermäßigte Taxifahrten. Sie gibt es nun montags bis freitags von 5 bis 22 Uhr, samstags von 6 bis 22 Uhr und sonn- und feiertags von 8 bis 22 Uhr auf allen Strecken der Buslinien. Eine dieser "taxOMobil"-Fahrten beginnt also an einer Bushaltestelle und endet in einem der Odenwaldzentren Höchst, Bad König, Beerfelden, Reichelsheim, Erbach und Michelstadt.

Buchen muss man die ermäßigten Taxis mindestens 60 Minuten vor der erwünschten Abfahrtszeit. Der Rabatt beträgt laut Odenwald mobil etwa 20 Prozent im Vergleich zum herkömmlichen Taxitarif. Wer andere Mitfahrer zulässt, erhält einen weiteren Preisabschlag.

Nach Angaben des Odenwaldkreises nutzten 2015 rund 14.400 Fahrgäste werktags die lokalen Buslinien. Das Angebot "garantiert mobil" soll die Nachfrage nach dem öffentlichen Nahverkehr um zwölf Prozent steigern, das entspricht mehr als 1.700 zusätzlichen Fahrgästen täglich.