In Willingen entsteht Hessens längster Skilift: Auf sechzig Sesseln soll es ab 2018 auf den Ettelsberg hinauf gehen - auch im Sommer. Die Distanz: 1,5 Kilometer.

Willingen plant eine neue Wintersport-Attraktion: Der längste Skilift Hessens soll ab Herbst 2018 auf den 837 Meter hohen Ettelberg hinauf führen. Die Liftgemeinschaft Köhlerhagen möchte so alpines Gefühl nach Hessen bringen.



"Der Lift wertet unser Angebot auf. So etwas findet man sonst nur in den Alpen", sagte Jörg Wilke, Geschäftsführer der Ettelsberg-Seilbah, am Donnerstag bei der Präsentation der Pläne in Willingen.

Zehn Millionen Euro Baukosten

Der neue Lift ersetzt die beiden alten Schlepplifte namens Köhlerhagen 1 und 2. Er soll künftig 3.000 Menschen pro Stunde transportieren. Die Distanz von der Tal- zur Bergstation beträgt 1,5 Kilometer.

In der Investitionssumme von zehn Millionen Euro sind auch Verbesserungen im Komfort eingerechnet: Wetterhauben sollen die Fahrt bei schlechtem Wetter angenehmer machen. Später könnten sogar Sitzheizungen nachgerüstet werden.

Komfort wie in den Alpen

Mit diesen Eigenschaften soll der neue Lift mehr Menschen auf die Piste nach Willingen bringen: "Komfort ist wichtig, denn der steigt in allen Skigebieten", sagte Wilke.

Zum neuen Angebot gehört auch, dass der Lift nicht mehr nur im Winter laufen soll. Im Sommer soll er Fahrräder auf den Berg hinauf bringen, damit die Mountainbiker den Berg hinunter sausen können.