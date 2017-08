Der Getränkekonzern Red Bull will nicht mit einem Burger-Laden in Frankfurt verwechselt werden - und droht mit hohen Strafen. Die Betreiber des "Guten Bullen" finden das absurd. Sie geben trotzdem klein bei.

Als Jalal Sharaf hört, dass der Weltkonzern Red Bull eine einstweilige Verfügung gegen seinen kleinen Burgerladen im Frankfurter Nordend erlassen hat, denkt er zuerst an einen Scherz. "Meine beiden Partner und ich haben vermutet, dass uns vielleicht einer unserer Konkurrenten reinlegen will." Aber ein Anruf bei Red Bull bringt die Gewissheit: Der Brausehersteller verlangt tatsächlich, dass Sharaf und seine Kollegen den Namen ihres frisch eröffneten Burgerrestaurants ändern.

"Guter Bulle" klingt nach Meinung von Red Bull zu sehr nach dem eigenen Energy-Drink. Das Landgericht Düsseldorf sieht es genauso und gibt den Österreichern recht.

Im vergangenen Dezember hatten Sharaf und zwei Partner das Restaurant "Guter Bulle" in der Berger Straße eröffnet. Beim Patentamt beantragten sie, sich den Namen schützen zu lassen – nicht nur als Restaurant, sondern auch als potenzieller Getränkehersteller. "Einer meiner Partner hatte die Idee, dass man irgendwann in der Zukunft auch mal Getränke zubereiten und verkaufen könnte". Allerdings keine Energy-Drinks wie Red Bull, "eher etwas in Richtung Smoothie".

"Markenverletzung und unlauterer Wettbewerb"

Red Bull wirft dem Burgerladen "Markenverletzung und unlauteren Wettbewerb" vor und droht bei Zuwiderhandlung mit einem Ordnungsgeld von 250.000 Euro. Dabei geht es ausdrücklich nicht nur um das Herstellen und Verkaufen von Getränken unter dem Namen "Guter Bulle", sondern nach Informationen von hessenschau.de unter anderem auch um den Betrieb von Gaststätten, Bistros oder Schnellimbiss-Restaurants.

Red Bull selbst erklärt auf Anfrage lediglich, man kommentiere laufende Verfahren nicht. Daher bleibt auch unklar, warum beispielsweise die Gaststätte "Der fette Bulle" in Frankfurt bislang keine Post vom Gericht erhalten hat.

Bei verschiedenen Anwälten haben die Burger-Brater vom "Guten Bullen" Erkundigungen eingeholt. "Die haben uns gesagt, dass wir zwar vor Gericht gute Chancen hätten, aber dass es besser wäre, einfach nachzugeben." Denn zu prozessieren ist teuer – rund 70.000 Euro hätten sie demnach für den Fall zurücklegen müssen, dass Red Bull durch alle Instanzen gegangen wäre.

Einen neuen Namen gibt es auch schon

Die Prozesskosten hätten die Frankfurter im Erfolgsfall zwar zurückbekommen. "Aber hundertprozentig versprechen konnte natürlich niemand, dass wir gewinnen". Und auch wenn das Restaurant laut Betreiber bisher gut läuft, die Umsätze steigen und schon eine Filiale in Hamburg eröffnet hat: Einen solchen Betrag muss man erst mal zur Seite legen können.

Einen neuen Namen gibt es bereits. Der Laden in Hamburg trägt ihn schon, und demnächst sollen die Burger auch in der Frankfurt bei der "Traumkuh" angeboten werden. Eine Beschwerde dagegen dürfte dann selbst Red Bull zu abwegig sein. Ein User auf Facebook macht sich trotzdem Sorgen: "Nicht, dass noch eine Klage von Milka kommt. Traumkuh und Milkakuh - zum Verwechseln.“