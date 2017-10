Reinigungsflüssigkeit im Aufschnitt: Die Frankfurter Großmetzgerei Brandenburg ruft Wurstwaren zurück, die bei Rewe und Penny fast deutschlandweit im Sortiment sind.

Bei Rewe und Penny verkaufte Wurst der Marke Wilhelm Brandenburg ist wegen Verunreinigung mit Reinigungsflüssigkeit zurückgerufen worden. Das teilte die Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg mit Sitz in Frankfurt am Freitag mit.

Von dem Rückruf sei fast ganz Deutschland betroffen, hieß es bei der Rewe Group, zu der die Großmetzgerei gehört. Von den Produkten gehe aber keine unmittelbare Gesundheitsgefahr aus: Bei der Verunreinigung handle sich um kleinste Spuren einer Reinigungsflüssigkeit.

Bei Selbstbedienungsware gelte der Rückruf für folgende Produkte:

Wilhelm Brandenburg Bierschinken 100 g (Mindesthaltbarkeitsdatum 25.10. 2017 bis 06.11.2017),

Wilhelm Brandenburg Jagdwurst 100 g, Mindesthaltbarkeitsdatum 27.10. 2017 bis 06.11.2017),

Wilhelm Brandenburg Aufschnitt Trio 100 g, (Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2017 bis 06.11.2017),

Wilhelm Brandenburg Fleischkäse grob 100 g (Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2017 bis 03.11.2017).

Bei Fleisch und Wurst aus der Bedienung gelte der Rückruf für Bierschinken, Jagdwurst und Fleischkäse grob, wenn die Waren zwischen 09.10.2017 bis 26.10.2017 gekauft wurden.

Aldi traf es auch schon

Dem Portal lebensmittelwarnung.de zufolge sind 14 von 16 Bundesländern betroffen. Schleswig-Holstein und das Saarland zählen nicht dazu . Das Portal wird von den Bundesländern und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betrieben.

Mitte Oktober hatte der Wursthersteller Kupfer Chargen von Salami zurückgerufen, die bei Aldi Nord verkauft wurde - auch in hessischen Märkten. in Proben waren salmonellen entdeckt worden. Aldi Süd hatte zuvor, im September, in den Bezirken Darmstadt und Rheinhessen-Pfalz Schinken wegen Bakterien zurückgerufen.