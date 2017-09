Während der Piloten-Streiks im vergangenen Jahr spottete Billigflieger Ryanair schadenfroh über die Lufthansa. Nun holt der Lufthansa-Konzern über seine eigene Billigmarke zum viralen Gegenschlag aus.

Wer den Streik hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Nach diesem Motto veralberte der irische Billigflieger Ryanair im vergangenen November die Lufthansa (Motto: "Nonstop Streiks"). Die deutsche Premium-Marke war angeschlagen, der Spott der Konkurrenz traf das Management ins Mark. "Ryanair verhöhnt uns und mit jedem Tag wird das Gelächter lauter", rief der damalige Vorstand Karl Ulrich Garnadt streikenden Piloten in Frankfurt zu.

So spottete Ryanair im vergangenen November über die bestreikte Lufthansa. Bild © hr

Zehn Monate später lacht der Lufthansa-Konzern zurück und lässt seine eigene Günstig-Marke Eurowings über die irische Konkurrenz spotten. Anlass: Ryanair hat 2.000 Flüge in den nächsten sechs Wochen abgesagt (allerdings kaum in Frankfurt). "Ihre Buchung war ein Ryanfall?", heißt es in einem Facebook-Post , der 10.800 mal ein Like erhielt und 1.300 Mal kommentiert wurde. Die Internet-Domain www.ryanfall.com führt zu Eurowings.

"Wir sind bekannt dafür, dass wir uns jung, modern und frech in der Werbung positionieren wollen", sagt Eurowings-Sprecher Matthias Eberle am Freitag zu hessenschau.de. Die Konzernzentrale in Frankfurt habe man vor den Spott-Postings nicht um Erlaubnis gefragt. "Da sind wir schon ganz autonom."

Den Chefs der Konzernmutter in Frankfurt dürfte der virale Gegenschlag allerdings gefallen. Lange mussten sie zuschauen, wie der freche Billigflieger mit seinem Angriff auf die Lufthansa-Heimatbasis in Frankfurt Schlagzeilen machte. Derzeit aber können sie bei Lufthansa aus einer neuen Position der Stärke lachen. Der Streik ist beigelegt, die Zahlen sind wieder besser, beim Air-Berlin-Verkauf ist die Airline Favorit, beim Poker um Investitionen und Gebühren spielt sie die Airports München und Frankfurt gegeneinander aus.

Das Blatt hat sich gewendet

Ryanair muss dagegen die Flugabsagen verkraften, unterliegt im Streit um Verhandlungsorte für arbeitsrechtliche Streitigkeiten vor Gericht und sieht sich Kritik wegen seiner Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Berichtet wird auch über einen Mangel an Piloten. So bietet Ryanair Piloten Gehaltserhöhungen von bis zu 10.000 Euro jährlich an, um sie zu halten. Profitieren von dem Angebot sollen Piloten auch am Standort Frankfurt. Laut Medienberichten fordert eine große Zahl von Piloten aber grundsätzlichere Änderungen.

Ryanair-Chef Michael O’Leary, der sich auch schon in Frankfurt als Branchen-Lautsprecher präsentiert hatte, der gegen die Lufthansa stichelte, gab sich ungewohnt demütig. Das bewahrt ihn allerdings nicht vor Spott der Konkurrenz. Lufthansa-Tochter Eurowings zeigt ihn in Anzeigen und Postings mit der Überschrift "O'Deary".