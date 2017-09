Die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair streicht in den kommenden sechs Wochen bis zu 2.100 Flüge, um ihre Pünktlichkeit zu verbessern. Auch ein Urteil könnte dem Billigflieger noch zu schaffen machen.

In den nächsten Wochen würden täglich 40 bis 50 der mehr als 2.500 Ryanair-Flüge pro Tag gestrichen, teilte Ryanair am Freitag schriftlich mit. Ziel sei es, die auf unter 80 Prozent gefallene Pünktlichkeit zu verbessern. Einzelne Flüge oder Flughäfen nannte Ryanair in der Mitteilung nicht.

Unklar blieb zunächst, ob Flüge ab Frankfurt betroffen sind. Das Auskunftssystem des Frankfurter Flughafens meldete für Samstag zwei annullierte Flüge nach Venedig und Glasgow; ob sie wegen der angekündigten Streichungen oder aus anderen Gründen abgesagt wurden, war nicht bekannt. Betroffene Fluggäste äußerten sich unter anderem auf Twitter verärgert.

[Robert - YouTuber] @NTERPRYZ booked flights, airbnb, Frankfurt motor show tickets, car hire, airport parking and lounge passes then @Ryanair go and cancel the flight! 😡

Ryanair wächst stark

Insgesamt fallen damit bis Ende Oktober im gesamten Ryanair-Netz rund 2.000 Flüge aus. Dies entspreche weniger als zwei Prozent der Verbindungen und solle die Pünktlichkeit vor Inkrafttreten des Winter-Flugplans Anfang November verbessern, in dem für die verbleibenden Verbindungen mehr Flugzeuge in Reserve seien, hieß es. Betroffene Passagiere sollten informiert werden. Sie können umbuchen oder den Ticketpreis erstattet bekommen.

Die Verspätungen begründete Ryanair mit Fluglotsenstreiks in Frankreich, schlechtem Wetter und urlaubsbedingten Verschiebungen bei den Crews. Ryanair gehört zu den am stärksten wachsenden Fluggesellschaften. Auch die neue Basis in Frankfurt soll weiter ausgebaut werden, wie die Fluglinie erst vor wenigen Tagen erklärt hatte.

Urteil zu Arbeitsrechtsprozessen

Dabei sieht sich das irische Unternehmen in Hessen Kritik aus Landespolitik und Gewerkschaften ausgesetzt, die sich an den Arbeitsbedingungen der Belegschaft entzündet. Hier könnte künftig ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Donnerstag eine Rolle spielen. Der EuGH urteilte, dass Rechtsstreitigkeiten um Arbeitsbedingungen an jenem Ort verhandelt werden können, von dem aus die Beschäftigten losfliegen und an den sie zurückkehren, nicht am Firmensitz in Irland.

"Faktisch entfällt damit eine wichtige Hürde, die Ryanair bisher bewusst gesetzt hat, um Klagen zu erschweren", erklärte die Flugbegleiter-Organisation Ufo. Auch Ryanair gab sich allerdings gelassen.

In der Landespolitik begrüßten die Grünen das Urteil als "Schritt in die richtige Richtung". Die SPD wiederum kritisierte die Grünen, diese hätten Ryanair erst durch vom Land genehmigte Rabatte nach Frankfurt gelockt.