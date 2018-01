Passagiere gehen auf dem Flughafen in Frankfurt an der Anzeigetafel vorbei.

Ryanair und Co. bescheren Flughafen Passagierrekord

Der Antritt von Ryanair und das Wachstum von Großkunden wie Lufthansa haben dem Frankfurter Flughafen 2017 einen Passagierrekord beschert. Damit wächst Fraport wieder ähnlich stark wie andere deutsche Airports.

Der Flughafen Frankfurt hat das vergangene Jahr mit einem Rekord abgeschlossen. Flughafenbetreiber Fraport zählte 64,5 Millionen Fluggäste und damit 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Fraport-Chef Stefan Schulte hatte seine ursprüngliche Passagier-Prognose für 2017 im Sommer zwar deutlich angehoben. Allerdings hatte er offiziell auch zuletzt lediglich ein Plus von gut 5 Prozent angepeilt.

Nachfrage nach "herausforderndem 2016" wieder gestiegen

Wachstumstreiber sei insbesondere der Europaverkehr (plus 7,4 Prozent), aber auch der Interkontinentalverkehr (plus 4,9 Prozent) gewesen. Im Frachtgeschäft ging es 2017 ebenfalls wieder aufwärts. Insgesamt wuchs das Cargo-Aufkommen um 3,6 Prozent auf knapp 2,2 Millionen Tonnen Fracht und Luftpost.

"Mit über 64 Millionen Fluggästen haben so viele Menschen wie noch nie unseren Flughafen genutzt", sagte Schulte am Montag. Nach einem herausfordernden Jahr 2016 sei die Nachfrage wieder angestiegen. 2016 hatte der Konzern einen Rückgang der Passagierzahlen um 0,4 Prozent erlitten. Es war das erste Minus seit 2009. Der Flughafenbetreiber hatte darauf mit einer stärkeren Ausrichtung auf Billigflieger wie Ryanair reagiert.

Terminal-3-Bau in Teilen vorgezogen

Im deutschlandweiten Vergleich konnte der Frankfurter Flughafen im vergangenen Jahr wieder mit dem Wachstum anderer Flughäfen mithalten: von Januar bis November zählte der Flughafenverband ADV bundesweit knapp 219,2 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent. Der Europaverkehr nahm um 6,3 Prozent zu, der Interkontinentalverkehr um 8,9 Prozent.

Schulte betonte, das Wachstum in Frankfurt bedeute, "dass wir die Terminalkapazitäten wie geplant erweitern müssen". Für das laufende Jahr hatte er nach einer ersten groben Einschätzung zuletzt 67 Millionen Fluggäste erwartet.

Ryanair landet oft nach Eintritt des Nachtflugverbots

Ryanair hat seit März 2017 eine Basis am Frankfurter Flughafen, die der Billigflieger stetig ausbaut. Die Zahl der Strecken soll von 24 im laufenden Winterflugplan auf 38 im kommenden Sommer wachsen. Wegen der Expansion von Ryanair am größten deutschen Flughafen hat Betreiber Fraport den Bau des Terminals 3 in Teilen auf 2020 vorgezogen.

Ryanair steht in der Kritik, weil die Flugzeuge oft nach Eintritt des Nachtflugverbots um 23 Uhr in Frankfurt landen. Zuvor hatte es wegen der Rabatte für Ryanair heftigen Widerspruch von Lufthansa gegeben, dem wichtigsten Kunden des Flughafens. Auch die Landespolitik bemängelte die von Gewerkschaften angeprangerten Arbeitsbedingungen bei Ryanair.

Lufthansa überholt Ryanair

Die Lufthansa schwang sich auch dank der Insolvenz von Air Berlin im vergangenen Jahr wieder zur größten Fluggesellschaft Europas auf. Mit konzernweit gut 130 Millionen Fluggästen ließ der Konzern Ryanair mit rund 129 Millionen Passagieren hinter sich. Die Lufthansa beförderte im vergangenen Jahr 18,6 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahreszeitraum. Auch im Frachtgeschäft erlebte die Airline einen Boom.

Sendung: hr-iNFO, 15.01.2018, 8.00 Uhr