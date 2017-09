Frankfurt droht im Wettbewerb um die Europäische Bankenaufsicht leer auszugehen. Andere europäische Städte haben der EU nach dem Brexit lukrativere Angebote gemacht.

Kaum hatten sich die Briten im März für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden flogen hessische Politiker schon nach London, um die Werbetrommel für Frankfurt als neuen Super-Finanzstandort zu rühren. Das Werben um einen besonders dicken Fisch, der wegen des Brexits umziehen muss, könnte nun allerdings erfolglos ausgehen für Hessen: Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) wollten sieben weitere EU-Städte haben und machten dabei offenbar bessere Angebote als Frankfurt.

Frankfurt macht kein Gratis-Angebot

Die EU-Kommission hat alle Bewerbungen ausgewertet, und demnach sieht die EU-Kommission erhebliche Schwächen beim Frankfurter Standort. Dies geht aus am Samstag veröffentlichten Dokumenten der Brüsseler Behörde hervor : Darin heißt es in einem kritischen Vermerk, dass Frankfurt als Bewerber um die Bankenaufsicht der EBA keine Mietfreiheit garantiere. Mehrere Länder haben in ihren Bewerbungen angeboten, die Standortmiete ganz oder zum Teil selbst zu tragen.

"Das Angebot macht keine Angaben, ob der Mitgliedstaat die Miete übernehmen würde", heißt es in einer Anmerkung der EU-Kommission. Andere hatten laut der Kommission lukrativere Angebote: "Mehrere Mitgliedsstaaten bieten an, die Miete für eine kürzere oder längere Zeit oder sogar auf Dauer zu bezahlen, und einige bieten auch an, die Ausstattung für die neuen Büroräume zu bezahlen. Solche Kostenübernahmen durch die Mitgliedsstaaten könnten erhebliche Einsparungen für den EU-Haushalt bedeuten."

Luxemburg etwa will nach Angaben der Kommission die Mietkosten übernehmen: "Das Angebot erklärt, dass das vorgeschlagene Gebäude von Luxemburg kostenlos zur Verfügung gestellt wird."

Gleich mehrere Gebäude angeboten

Laut dem EU-Papier hat Frankfurt mehrere geeignete Gebäude angeboten: Taunustum, Westhafen Tower, Omni Turm, Maintor Winxx und Lindley Quartier. Vier von ihnen könnten sofort bezogen werden, andere seien ab Oktober 2018 beziehungsweise 2019 und 2022 bezugsfertig. Frankfurt verspricht, dass ein EBA-Sitz ab August 2018 arbeitsfähig sein könnte. Den Quadratmeterpreis hat Frankfurt gegenüber der EU mit 24 bis 45 Euro angegeben. Die EBA hat ihren Sitz derzeit in London und muss vor dem EU-Austritt Großbritanniens im März 2019 auf den Kontinent umziehen.

Zu den Kriterien für die EU-Kommission zählte außerdem die Verfügbarkeit von Gebäuden, die Verkehrsanbindung und das Job- und Schulangebot für die Familien der Beschäftigten Außerdem sei wichtig, dass der Umzug rechtzeitig vor dem Brexit abgeschlossen sein muss und die Behörden wieder arbeitsfähig sein müssen, und zwar möglichst in langfristig verfügbaren Immobilien.

Luxemburg hat in seiner Bewerbung nach Angaben der Kommission auch einen detaillierten Umzugsplan in zwei Varianten in seiner Bewerbung aufgeführt - spezifische Informationen, die die Kommission in den Frankfurter Unterlagen vermisst. Der Vergleich der Bewerbungen durch die Kommission ist allerdings noch keine Vorentscheidung. Die EU-Länder sollen sich im Oktober damit befassen und im November entscheiden. Dabei könnten sie sich über die Einschätzungen der Kommission hinwegsetzen.

Europaministerin will kritische Hinweise prüfen

Auch Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) betonte, das Papier der Kommission sei noch keine Vorentscheidung. Die Hinweise der Kommission würden nun geprüft: "Gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium werden wir die kommenden Wochen bis zur Entscheidung im November nutzen, um den anderen EU-Mitgliedstaaten die Qualitäten Frankfurts als EBA-Standort darzulegen", sagte Puttrich laut einer Mitteilung der Staatskanzlei in Wiesbaden.

Hubertus Väth, Geschäftsführer der Finanzplatz-Initiative Frankfurt Main Finance, bezeichnete die Stadt als Finanzplatz Nummer eins auf dem europäischen Festland. Die Ansiedlung der EBA an einem anderen Ort als Frankfurt "würde dieses einzigartige Ökosystem ohne Not fragmentieren und als unmittelbare Folge den Banken, die ohnehin unter den Folgekosten des Brexit leiden, zusätzliche Ausgaben aufbürden", sagte er.

Sendung: hr-iNFO, 30.9.2016, 16 Uhr