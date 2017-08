Protest gegen das geplante Hai-Aquarium in Pfungstadt

Ungeachtet der Proteste gegen das geplante Hai-Aquarium haben die Pfungstädter Stadtverordneten die Planungen für "Shark City" vorangetrieben. Einige Haiarten sollen dort aber nicht gehalten werden.

"Haie gehören ins Meer", "Artgerecht ist nur der Ozean" - mit Plakaten ist die Tierrechtsorganisation "Animal First" aus Frankfurt am Montag vor das Historische Rathaus in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) gezogen.

Die Tierschützer wollen verhindern, dass das geplante Hai-Aquarium "Shark City" gebaut wird. Ebenso wie Delfinarien seien Hai-Aquarien nicht mehr zeitgemäß, sagte ein Sprecher von "Animal first" dem hr. Er war zusammen mit knapp 20 Aktivisten vor Ort.

Anlass der Mahnwache war eine Sitzung der Stadtverordneten am Abend. Die Stadtpolitiker beschlossen dort nach hr-Informationen einstimmig eine Änderung des Bebauungsplans , um das Projekt zu ermöglichen. Außerdem hatten die Grünen einen Antrag eingereicht, dass rund ein Dutzend Hochsee-Haiarten wie Tigerhaie, Walhaie, Blauhaie oder Weiße Haie - nicht in dem Aquarium gehalten werden dürfen. Auch diesem Antrag wurde zugestimmt.

Bürgerentscheid wird noch geprüft

Eine Bürgerinitiative versucht derweil, das Großprojekt mit einem Bürgerentscheid zu kippen. Sie sammelte dafür bereits mehr als 3.000 Unterschriften und übergab diese an Bürgermeister Patrick Koch (SPD). Am 25. September will die Stadtverordnentenversammlung über die Zulässigkeit des Bürgerentscheids befinden.

Die Seven Seas Aquarium Betriebs GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Grünstadt möchte das Aquarium in Pfungstadt für mehr als 20 Millionen Euro errichten, laut Betreiber wäre es das größte Indoor-Haifischbecken Europas. Knapp 40 Arten sollen sich dann dort tummeln. Schon einmal hatten Haischützer gegen "Shark City" mobil gemacht - ursprünglich sollte das Aquarium im baden-württembergischen Sinsheim gebaut werden.

Weitere Informationen "Shark City" in Pfungstadt Nach Vorstellung von Bürgermeister Patrick Koch (SPD) sollen Anfang 2018 die Bagger in Pfungstadt anrollen, bis Ende des Jahres soll dann "das größte Indoor-Hai-Aquarium" Europas entstehen. Es soll ein zweistöckiges Gebäude mit 5.000 Quadratmetern Grundfläche werden. Als Herzstück ist ein 10,5 Millionen Liter fassendes Becken geplant. Rund 150 Haie sollen die jährlich erhofften 550.000 Besucher dort zu sehen bekommen. Ende der weiteren Informationen

