800 Mitarbeiter bangen in Offenbach

Die Siemens-Beschäftigten in Offenbach kämpfen um den Erhalt ihrer Jobs. Die IG Metall plant nach dem "Schlag ins Gesicht" der Angestellten weitere Proteste und schließt auch Streiks nicht aus.

Der Betriebsrat lehnte es am Dienstag erneut ab, mit Siemens zu verhandeln. "Wir sind nicht gewillt, uns über Details der Beisetzungsfeierlichkeiten zu unterhalten", sagte Arbeitnehmervertreter Peter Schehl. An dem auf Kraftwerkstechnik spezialisierten Standort Offenbach will Siemens wahrscheinlich alle knapp 800 Stellen streichen. Schon vorletzte Woche waren Mitarbeiter dagegen auf die Straße gegangen.

Die Belegschaft will mit Unterschriften und weiteren Demonstrationen um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Die IG Metall schloss am Dienstag auch Streiks nicht aus. Die Gewerkschaft rief vor einer für Donnerstag vom Management vorgesehenen Mitarbeiterversammlung zu neuen Protesten gegen die Pläne von Siemens auf.

"Schlag ins Gesicht"

"Die Schließungsabsicht ist ein Schlag ins Gesicht" der Beschäftigten, heißt es in einer Erklärung zur Unterschriftensammlung. Die Pläne seien nicht nachzuvollziehen, weil ein sehr gut aufgestellter Betrieb ohne Not abgewickelt werden solle.

Zu den ersten Unterzeichnern gehörten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sowie die Oberbürgermeister von Offenbach und Frankfurt, Horst Schneider und Peter Feldmann (beide SPD).

Tausende Stellen werden gestrichen

Siemens will weltweit rund 6.900 Arbeitsplätze in der Kraftwerks- und Antriebstechnik streichen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Die Standorte Görlitz und Leipzig sollen geschlossen werden. Im Fall von Offenbach spricht der Konzern offiziell von einer Verlagerung.

Sendung: hr-iNFO, 28.11.2017, 16.00 Uhr