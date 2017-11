So fliegt es sich im Jumbo nach Berlin

Im November fliegt die Lufthansa mehr als 60 Mal mit dem Jumbo zwischen Frankfurt und Berlin. Am Mittwochabend startete die erste Boeing 747 zur Kurzstrecke mit Langstrecken-Feeling. Ein Erlebnisbericht.

Im Gegenlicht der strahlenden Novembersonne rollt sie an diesem Mittwochmittag an ihr Gate. Aus dem japanischen Osaka kommt die Boeing 747-400, die in rund zwei Stunden als LH 168 von Frankfurt nach Berlin-Tegel starten soll. Es ist der erste innerdeutsche Jumbo-Flug seit langem. Ein einmonatiges Gastspiel im November mit insgesamt 63 Flügen, die zu verkehrsstarken Stunden die Passagiere auffangen sollen, die sonst mit Air Berlin unterwegs waren.

"Viele Crewmitglieder haben sich den Einsatz gewünscht"

Während in der Maschine noch alles für den Start vorbereitet wird und der Kapitän auf dem Vorfeld noch seinen Sicherheitscheck macht, fotografiert Simon Hocke lächelnd die 747 durch das Fenster in der Abflugebene. Er trägt Lufthansa-Uniform und kommt gerade von einem innereuropäischen Einsatz als Kabinenchef zurück. Normalerweise ist Hocke weltweit mit dem Jumbo unterwegs. Deswegen freut er sich, dass er ausnahmsweise mit "seinem" Flugzeug in die Heimat nach Berlin fliegen kann.

Im Blick durchs große Fenster: die Boeing 747 Bild © Marcus Pfeiffer (hr)

"Das hat man nicht alle Tage", sagt Hocke. Viele seiner Kollegen hätten sich deswegen begeistert bei der Crewplanung um einen Einsatz auf einem der innerdeutschen Jumboflüge beworben. "Gerade bei den Piloten ist das so gewesen", sagt Hocke. "Wann kann man schon mal mehrmals am Tag mit dem Jumbo starten und landen."

Viele Passagiere treten wie Hocke an das große Fenster. Nicht wenige zücken ihr Smartphone, um ein Foto von sich und dem großen Flugzeug zu machen, das sie gleich an Gate A50 besteigen werden.

Überpünktliches Boarding

Abflugtafel Bild © Marcus Pfeiffer (hr)

Zehn Minuten vor der offiziellen Boarding-Zeit werden bereits die ersten Passagiere an Bord gerufen. Routine: Zuerst die Menschen, die beim Einsteigen Hilfe brauchen. Danach die Familien und Business-Class-Passagiere. Zum Schluss der Rest aus der Economy Class.

Boarding: 10 Minuten vor der Zeit Bild © Marcus Pfeiffer (hr)

Kurzstrecke mit Langstrecken-Feeling

An Bord fühlt es sich dann tatsächlich wie auf einem Langstreckenflug an. Dafür sorgt auch das üppige Angebot an neuesten Spielfilmen und großer Musikauswahl, das das Entertainmentsystems bietet.

"Wir sind jetzt startbereit und hoffen, dass Ihnen der Flug mit unserem Jumbo gefällt", verkündet der Flugkapitän. Pünktlich um 17.15 Uhr wird der Jumbo aus seiner Parkposition gedrückt. Wie auf einem normalen Langstreckenflug läuft nach dem Hinweis auf die Sprachkenntnisse der Crew (diesmal Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Holländisch, Serbisch) der animierte Sicherheitsfilm auf den individuellen Bildschirmen. Heute also kein "Sicherheitsballett" der Crew.

Flug quer durch Hessen

Knapp fünf Minuten muss der Jumbo am Anfang der Startbahn ausharren. Dann heulen die Turbinen. Der Pilot gibt Schub, rollt an und hebt in die "blaue Stunde" ab. Klar zeigen sich die Lichter von Frankfurt. Dann verschwindet der Jumbo über der Wetterau in den Wolken.

Der Jumbo über Mittelhessen Bild © Marcus Pfeiffer (hr)

Kaum in der Luft beginnt für die Crew, die sonst nur auf der Langstrecke fliegt, mit dem Service. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Sie gewinnen es. Jeder Passagier erhält - wie auf innerdeutschen Strecken üblich - sein Getränk mit Snack.

Die Flugzeugkarte zeigt es: Wir fliegen einmal quer durch Hessen - von Butzbach bis weit nach Niedersachsen rein. Über Braunschweig bringt der Pilot seinen Jumbo mit einer Rechtskurve auf direkten Kurs nach Berlin Tegel. Eine knappe Dreiviertelstunde nach dem Start schaltet der Pilot die Anschnallzeichen wieder ein. Wenig später schimmern schon die Lichter des regnerischen Berlins durch die Wolken.

Pünktliche Landung in Tegel

Nicht mal eine Stunde nach dem Start in Frankfurt: Ankunft in Berlin Bild © Marcus Pfeiffer (hr)

Pünktlich um 18:30 Uhr setzt LH 168, der seit langem erste innerdeutsche Jumbo-Flug, in Berlin-Tegel auf. Nach einer kurzen Fahrt über das Vorfeld kommt der Flieger zum Stehen. Von der Außenposition bringen drei wartende Busse die Passagiere zum Terminal.

Unter ihnen ist Doris Grabowski. Sie kommt aus Sizilien zurück und hatte wegen der Air Berlin-Insolvenz schon frühzeitig die Lufthansa gebucht. Dass sie nun mit dem Jumbo nach Berlin fliegen würde, war für sie eine Überraschung. "Ich bin zwar schon öfter mit solchen großen Maschinen geflogen. Aber dass es heute so sein würde, damit habe ich nicht gerechnet. Das war sehr schön."

Das findet auch Tobias Paul, der bis vergangene Woche viel mit Air Berlin unterwegs war. "Aber Air Berlin fehlt trotzdem", sagt er. Air Berlin sei immer ein Teil von Berlin gewesen, sagt er. "Wie sehr die Insolvenz von Air Berlin den Flugmarkt verändert wird sich noch zeigen. Der Flug mit dem Lufthansa-Jumbo heute aber war schon mal etwas Besonderes."

Sendung: hr4, 02.11.2017, 08:40 Uhr