"Ist halt schlimm heute": Einen Tag nach Sturmtief "Xavier" gerät die Bahnfahrt von Frankfurt nach Braunschweig zum Staffellauf mit vielen Wechseln und unterbrochenen Verbindungen. Ein Erfahrungsbericht aus dem Zug.

Erstaunlich blau ist die Abfahrtstafel am Frankfurter Hauptbahnhof am Freitagmittag. Die weißen Hinweisflächen, die am Donnerstag noch zahlreiche Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr infolge des Sturmtiefs "Xavier" verkündeten, sind fast ganz verschwunden. Einzig die zwei Zeilen "Unwetter in Norddeutschland – Züge enden vorzeitig" weisen darauf hin, dass der Zugverkehr nach Norden noch immer gestört ist. Für mich ist das blöd, weil ich nach Braunschweig will.

Kaum Störungen angezeigt: Anzeigetafel im Frankfurter Hauptbahnhof am Freitagmittag Bild © Marcus Pfeiffer (hr)

Der Hinweis "Zug fällt aus" steht auch hinter allen angezeigten ICE-Verbindungen nach Berlin. So auch hinter meiner, eigentlich hätte ich um 13.13 Uhr abfahren wollen. Die Strecke zwischen Hannover und Berlin sei noch gesperrt, stand am Morgen auf der Internetseite der Bahn . Die Züge enden und wenden weiterhin vorzeitig in Kassel-Wilhelmshöhe.

Frühe Abfahrt in Frankfurt Hbf

Weil dort wahrscheinlich viel los sein wird, nehme ich um 12.15 Uhr den Direktzug von Frankfurt nach Hannover – viel früher als eigentlich geplant. Zu verdanken habe ich das nur eigener Initiative. Der DB-Verspätungsalarm informiert mich erst um 12.13 Uhr per E-Mail, dass mein für eine Stunde später gebuchter Zug ausfällt, was ich ja längst weiß. Ich setze mich in den Inter-City, den ich mir als Alternative rausgesucht habe, und tatsächlich fährt er los.

Im Wagen 9 sind sogar noch einige Plätze frei. Hier hängen auch keine Reservierungszettelchen, doch das kommt auch ohne Sturmtief schon mal vor. Mit mir im Wagen sitzt Melanie Hartmann aus Bad Sachsa. Mit ihrem Mann ist die 36-Jährige auf dem Weg nach Hause. "Ich finde die Situation sehr belastend und anstrengend", sagt sie. Immerhin seien die Bahnmitarbeiter am Frankfurter Hauptbahnhof hilfreich gewesen.

Überraschung hinter Hanau

Überraschung bei der Fahrkartenkontrolle kurz hinter Hanau: "In Hannover gibt es einen Vorfall", sagt die Schaffnerin: "Ob wir bis nach Hamburg kommen, können wir nicht sagen. Sicher ist nur, dass wir bis Kassel fahren." Ihr Kollege murmelt im Vorbeigehen: "Ist halt schlimm heute."

In einer Stunde sollen wir erfahren, wie weit wir kommen, heißt es. Meine Sitznachbarin plant in Kassel zurückzufahren, sollten wir dort stranden. Andere Fahrgäste haben ihre Handys im Anschlag und versorgen die Daheimgebliebenen über den aktuellen Stand.

Langer Halt vor Kassel-Wilhelmshöhe

Nach besagter Stunde hält der Zug auf einer Talbrücke. Der Lautsprecher knackst: "Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider muss unser Zug heute außerplanmäßig in Kassel-Wilhelmshöhe enden. Wir bitten Sie alle auszusteigen." Obwohl wir noch lange nicht im Bahnhof stehen, springen viele Fahrgäste auf. Stellen sich an die Türen. Schnappen ihr Gepäck.

Wir fahren kurz. Dann bleiben wir wieder stehen. "Die Einfahrtgleise sind noch besetzt", sagt der Zugbegleiter. Manche Fahrgäste tun sich nun zusammen. "Müssen Sie auch nach Hannover?", fragt eine Dame. Andere schlagen die Mitfahrzentralen als Alternative vor.

Mehr als eine Stunde stehen wir vor dem Einfahrtsignal von Kassel-Wilhelmshöhe. Es ist inzwischen 15.30 Uhr. Normalerweise sollte ich um diese Zeit schon beinahe in Braunschweig sein. Endlich fahren wir in den Kasseler Fernbahnhof ein. Großes Getümmel. Alle Gleise sind mit Fernzügen besetzt. Endstation für alle Fahrten in Richtung Norden. Und jetzt?

Weiter über Kassel Hbf

Einige Fahrgäste, die mit mir aus Frankfurt kamen, fahren zurück. Ich peile weiterhin Braunschweig an. Aus Hessen hinaus, nach Niedersachsen hinein geht es an diesem Freitag nur über Kassel Hauptbahnhof. Nur von dort kommt man nach Göttingen - allerdings nicht mit Zügen der Deutschen Bahn, sondern des regionalen Anbieters Cantus.

Gedränge zwischen den Cantus-Zügen am Kasseler Hauptbahnhof am Freitagnachmittag. Bild © Marcus Pfeiffer (hr)

Zum Hauptbahnhof fährt eine vollbesetzte Regiotram. Fernreisekunden mit viel Gepäck sind hier eigentlich nicht vorgesehen, aber die Fahrt ist kurz. Am Kasseler Hauptbahnhof steht eine Cantus-Bahn mit einem Waggon, aber der ist so voll, dass ich nicht mehr hineinpasse und eine Stunde auf den nächsten Zug warten muss.

Ab Göttingen mit der nächsten Privatbahn

Auch der nächste Zug von Cantus fährt mit nur einem Waggon. Weitere Waggons dranhängen dürften sie nicht, sagt die Schaffnerin. Immerhin: Der Zug fährt, und ich fahre mit ihm! Es ist jetzt nach 16.30 Uhr. Es ist eng.

Mein weiterer Weg sieht so aus, wenn alles klappt: In Göttingen steige ich in den Metronom nach Hannover. Von dort fahre ich mit der Westfalenbahn nach Braunschweig. Dort dürfte ich zwischen 20 und 21 Uhr eintreffen, vier bis fünf Stunden später als geplant. Mein Vorrat an Mineralwasser und Brötchen müsste bis dahin reichen. Sollte ich es schaffen, war dann wenigstens auf die privaten regionalen Bahnunternehmen Verlass.