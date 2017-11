zum Artikel Fragen und Antworten zum Sanierungsplan : Wie es jetzt mit Opel weitergehen soll

Rüsselsheim: 100 Tage nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern legt Autobauer Opel am Donnerstag seinen Sanierungsplan vor. Wie es zurück in die Gewinnzone gehen soll und was auf die Mitarbeiter in Rüsselsheim zukommt? Fragen und Antworten. [mehr]