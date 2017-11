Die Stadt Frankfurt verteidigt ihre Pläne für mehr Wohnungen auf dem Gelände des Alten Polizeipräsidiums. Anders als vom Land behauptet sei nicht die Kommune schuld, dass Investoren davon nichts wüssten. Eine OB-Kandidatin schlägt sich allerdings auf die Seite des Landes.

Bei der Stadt Frankfurt herrscht dicke Luft. Nach dem Vorwurf des Finanzministeriums, die Stadt habe ihre Anforderungen für die zukünftige Bebauung des Alten Polizeipräsidiums zu spät formuliert, klingelte am Montag im Planungsdezernat fast pausenlos das Telefon.

Mark Gellert, Sprecher von Planungsdezernent Mike Josef (SPD), fühlt sich von der am Sonntag veröffentlichten Mitteilung des Ministeriums brüskiert. "Wir weisen die Darstellung des Landes, dass wir zu spät informiert und uns nicht professionell verhalten hätten, deutlich zurück", sagt er.

Das Ministerium hatte der Stadt vorgeworfen, eine frühere Übermittlung der Dokumente wäre "für das Verfahren nicht nur wünschenswert, sondern auch professioneller gewesen". Die detaillierte Liste der Stadt habe erst kurz vor Ende des Bieterverfahrens am Mittwoch vergangener Woche vorgelegen. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet.

Weniger Hochhaus, mehr Wohnen

Hintergrund des Streits: Die Stadt Frankfurt will für das Areal des Alten Polizeipräsidiums in der Nähe des Hauptbahnhofs den Bebauungsplan ändern. Auf dem mehr als 15.000 Quadratmeter großen Gelände erlaubt das geltende Baurecht ein gemischt genutztes Quartier aus Wohnen, Büro und Hotel, auch ein Hochhaus mit bis zu 145 Metern Höhe wäre demnach möglich. Doch die Stadt will eine "stärkere Nutzungsmischung in Richtung Wohnen".

Mit dem geänderten Bebauungsplan sollen 30 Prozent der Wohnungen gefördert werden und 15 Prozent gemeinschaftlichem Wohnen Raum bieten. Dazu gehört unter anderem generationsübergreifendes Wohnen. Wie viele Wohnungen entstehen können, ist noch offen, wie Gellert sagte. Eine dringend notwendige Turnhalle und zwei Kitas sollen auch entstehen. Das Hochhaus hingegen sei verzichtbar, nicht jedoch seine Nutzungsfläche.

Stadt sieht Schuld beim Land

Bei der Stadt Frankfurt sieht man das Land als Schuldigen dafür, dass die Kaufinteressenten erst kurz vor Ende des Bieterverfahrens davon erfahren: "Als das Land das Bieterverfahren gestartet hat, haben wir erst am Vorabend davon gehört", sagte Gellert. Die Stadt habe darum gebeten, dass das Land die Interessen der Stadt an die Bieter kommuniziert. "Das ist aber nicht passiert."

Deswegen würden die Bedingungen nun im neuen Bebauungsplan festgelegt. Der Satzungsbeschluss soll nach Einschätzung des Sprechers des Planungsdezernats 2018 fallen. Dass die Stadt hier Verzögerungen verursacht habe, ist Gellert zufolge falsch. Es sei das Land und nicht die Stadt, das seit 15 Jahren erfolglos versucht habe, das Areal zu verkaufen.

Auch der Fraktionsvorsitzende der Frankfurter Grünen, Manuel Stock, hält die Kritik des Finanzministeriums für unbegründet. "Das Stadtparlament hat den Magistrat bereits im Januar mit der Änderung des Bebauungsplans beauftragt", sagt er. Die Aufbesserung des Landeshaushalts scheine dem CDU-geführten Finanzministerium wichtiger zu sein, als eine sinnvolle städtebauliche Entwicklung des zentralen Areals. Die überzogenen Preisvorstellungen des Landes hätten einer Einigung den Riegel vorgeschoben. Von rund 90 Millionen Euro war vor einigen Jahren die Rede.

"Das gefährdet das Unterfangen"

Von einer anderen Faktenlage geht Bernadette Weyland (CDU) aus. Sie hat bis 2017 als Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium gearbeitet und Ende August ihr Amt aufgegeben, um im nächsten Jahr für die CDU als Oberbürgermeister-Kandidatin in Frankfurt anzutreten: "Es gab seitens der Stadt keine durchgehende Kommunikation", sagt sie zu hessenschau.de. "Dass jetzt die Planungsgrundlage in Frage gestellt wird, gefährdet das Unterfangen."

Beim Finanzministerium sieht man das inzwischen anscheinend anders. "Es ist noch nicht zu spät", sagt Ministeriumssprecher Ralph-Nicols Pietzonka zu hessenschau.de. Das Bieterverfahren sei nicht gefährdet. "Es war von vornherein klar, dass ein enger Kreis von Investoren vor dem Zuschlag mit der Stadt sprechen müssen wird." In der ersten Runde des Verkaufsverfahrens seien mehrere vielversprechende Angebote abgegeben worden. In den nächsten Tagen würden dann die Gespräche mit den Bestbietenden begonnen. Auskünfte über die Zahl der Bieter und die Höhe der Angebote wollte Pietzonka nicht geben.