zum Artikel Fünf Jahre Arbeitskampf in Bad Hersfeld : Streikjubiläum bei Amazon: Darf man gratulieren?

Bad Hersfeld: Beim Onlinehändler Amazon in Bad Hersfeld wird gerade wieder, na was schon, gestreikt. Seit fünf Jahren geht das so ohne großen Erfolg. Verdi-Vorkämpferin Middeke muss nur ans Minuten-Einkommen von Firmenchef Bezos denken, um trotzdem weiterzumachen. [mehr]