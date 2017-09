Eine Ryanair-Maschine landet in Frankfurt.

Eine Ryanair-Maschine landet in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Der Billigflieger Ryanair streicht reihenweise Flüge, verschont damit aber weitgehend seine neue Basis am Flughafen Frankfurt. Es könnte bei den Absagen vom vergangenen Samstag bleiben - wenn eine Liste der Fluglinie stimmt.

Nach einer von Ryanair veröffentlichten Liste ist der Frankfurter Flughafen nicht von weiteren Flug-Streichungen betroffen. Am Samstag hatte der irische Billigflieger die Flüge von und nach Venedig und Glasgow abgesagt. In der nun verfügbaren Aufstellung weiterer Flüge taucht Frankfurt nicht mehr auf.

Am Frankfurt-Hahn-Airport im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) fällt dagegen am Donnerstag der Flug von und nach Edinburgh aus, zuvor waren am Montag vier Hahn-Flüge gestrichen worden.

Ryanair hatte am Freitag angekündigt, dass in den kommenden sechs Wochen bis zu 2.100 Flüge ausfallen werden. So wolle man wieder pünktlicher werden. Als ein Grund wurden Schwierigkeiten mit der Planung des Jahresurlaubs der Piloten genannt.

Spekulationen um Hintergründe

Auf Branchenportalen kursieren derweil auch andere Erklärungen für den überraschenden Schritt. So verwies die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) darauf, Ryanair habe eine hohe personelle Fluktuation, weil die Airline niedrigere Gehälter zahle als die Wettbewerber.

Eine andere Spekulation lautet, Ryanair wolle Maschinen in Reserve halten, um sofort einspringen zu können, sollte der Flugbetrieb der insolventen Air Berlin kollabieren.

Ryanair hatte seinen Betrieb ab Frankfurt Ende März mit zunächst zwei Maschinen aufgenommen und wächst seither. Bis zum nächsten Sommer soll die Flotte auf sieben Maschinen und 38 Verbindungen angewachsen sein. Das Engagement von Ryanair an Deutschlands größtem Flughafen wird besonders aufmerksam beobachtet, weil der Billigflieger hier am Stammsitz der Lufthansa und auf einem klassischen Drehkreuz-Flughafen operiert.

Sendung: hr-iNFO, 19.09.2017, 7.00 Uhr