Am Mittwoch wird es im kommunalen Nahverkehr von Frankfurt wohl chaotisch. Fahrer von Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen sind zum Warnstreik aufgerufen. Ein zentraler S-Bahn-Abschnitt ist dann auch dicht. Gestreikt wird außerdem in Wiesbaden und Offenbach.

Wegen eines Warnstreiks und des gesperrten S-Bahn-Tunnels wird der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt am kommenden Mittwoch überwiegend lahmgelegt. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, wollen kommenden Mittwoch die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs in Frankfurt und Wiesbaden ganztägig die Arbeit niederlegen.

In Frankfurt sind davon die U- und Straßenbahnen betroffen. "Wir haben uns mit dem Mittwoch bewusst einen Tag in den Ferien ausgesucht, um die Schulkinder zu schonen", sagte Verdi-Landesfachbereichsleiter Ronald Laubrock am Freitag.

Busse in Frankfurt fahren

Da in Frankfurt ab Montag der S-Bahn-Tunnel für zwei Wochen gesperrt wird, stehen am Mittwoch dann wohl nur noch Busse zur Verfügung. Deren Fahrer werden nach Verdi-Angaben nach einem anderen Tarif bezahlt. U- und Straßenbahnen sollten neben den Bussen eigentlich die fehlenden S-Bahn-Verbindungen ersetzen.

Weitere Informationen S-Bahn-Tunnel dicht Vom 26. März bis zum 9. April verkehren in Frankfurt keine S-Bahnen zwischen den Stationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof. Grund sind Testfahrten wegen eines neuen elektronischen Stellwerks. Ende der weiteren Informationen

Die Busse dürften allerdings voll werden. Die städtische Nahverkehrsgesellschaft traffiQ und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wiesen darauf hin, dass sie nicht als vollwertiger Ersatz für die innerstädtischen Bahnlinien dienen könnten, die sonst mehrere hundert Fahrgäste transportieren. Zudem wird für Mittwoch auch ein verstärkter Autoverkehr in der Stadt erwartet, was es den Bussen erschweren könnte, durch den Verkehr zu kommen.

Als wichtige Busverbindungen nannte traffiQ die Linien 30 und 36, die Sachsenhausen und Lokalbahnhof mit Konstablerwache, Westbahnhof und Bad Vilbel verbinden. Im Norden der Innenstadt schlügen die Linien 32 und 34 einen weiten Bogen vom Ost- zum Westbahnhof sowie von Bornheim zur Mönchhofstraße. Vom Hauptbahnhof kommt man mit der Linie 64, die wegen der Tunnelsperrung häufiger fährt, in die Innenstadt.

Aktuelle Infos in Radio und Internet

traffiQ und VGF raten dazu, sich kurz vor Fahrtantritt aktuell zu informieren, da die Gewerkschaft ihre Strategie nur begrenzt offenlege. Informationen lieferten etwa die Internetseiten der Verkehrsbetriebe, ihre Kanäle in den sozialen Medien oder das rund um die Uhr besetzte Servicetelefon des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) unter 069/24248024. Die Radiowellen des hr informieren ebenfalls aktuell.

Wer die Internet-Fahrplanauskunft nutze, könne bei den Transportmitteln U-Bahn und Straßenbahn per Häkchen ausblenden und erhalte so die zur Verfügung stehenden Transportmöglichkeiten, teilte traffiQ mit. Die Tunnelsperrung sei bei der Auskunft schon berücksichtigt.

Mit dem Fahrrad oder zu Fuß weiter

Der RMV rief dazu auf, wenn möglich die Regionalbahnen rund um Frankfurt zu nutzen. Außerdem werden in der Innenstadt rund 3.000 Leihfahrräder freigeschaltet, die eine halbe Stunde lang kostenlos benutzt werden können. "Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte ein Sprecher.

Der Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) geht davon aus, dass viele Bürger in der Innenstadt Wegstrecken zu Fuß werden zurücklegen müssen. Generell sei der Warnstreik ein legitimes Arbeitskampfmittel. Er hoffe auf eine baldige Einigung der Tarifpartner in der nächsten Verhandlungsrunde.

Behinderungen auch in Wiesbaden und Offenbach

In Wiesbaden sollen wegen des Warnstreiks am Mittwoch keine Busse fahren. Auch in Offenbach soll die Arbeit stundenweise eingestellt werden. Am Donnerstag hatte Verdi eigenen Angaben zufolge ganztägig Dienststellen in mehreren Kommunen bestreikt, darunter waren auch Kitas und Verwaltungen.

Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Diensts in Kommunen und Ländern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro.