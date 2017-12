Es rumort im Frankfurter Taxigewerbe. Aktueller Anlass ist die Klage eines Bewerbers, der seit Jahren vergeblich auf eine Zulassung wartet. Die Stadt muss nun handeln - und könnte sich ein Beispiel an Wiesbaden nehmen.

Rund 1.700 Taxis sind auf Frankfurts Straßen unterwegs. Das klingt viel. Vielleicht zu viel. Oder noch zu wenig? Das muss die Stadt jetzt herausfinden. Das Verwaltungsgericht hat sie aufgefordert, den tatsächlichen Bedarf an Taxis festzustellen. Auslöser ist die Klage eines Bewerbers, der nicht länger auf seine Konzession warten will. Dabei geht es aber auch um undurchsichtige Vergabekriterien, einen offenbar blühenden Handel mit Lizenzen, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit.

Lange Warteliste

Wer Taxi fahren will, braucht eine Konzession. Doch die zu bekommen, ist zumindest in Frankfurt fast wie ein Sechser im Lotto. Laut Ordnungsamt sind exakt 1.712 im Umlauf. Auf einer Warteliste stehen 1.500 Bewerber, die teilweise seit Jahren auf die Zuteilung warten.

Ein Bewerber klagte jetzt beim Verwaltungsgericht Frankfurt. Wie das Gericht auf Anfrage von hr-iNFO mitteilte, setzte die Richterin das Verfahren jedoch aus, bis ein Gutachten erstellt ist, ob die Zahl der Konzessionen noch dem Bedarf entspricht. Nur dann könne sie entscheiden, ob der Kläger einen Anspruch auf eine Konzession hat.

Experten sehen Schwarzmarkt für Lizenzen

Dass Bewerber von der Warteliste in Frankfurt so gut wie nie zum Zug kommen, liegt unter anderem an der Vergabepraxis des Ordnungsamts. Konzessionen dürfen nämlich direkt von einem Unternehmen an ein anderes übertragen werden, gehen somit so gut wie nie an die Behörde zurück.

Experten von Justiz und Zoll in Frankfurt gehen davon aus, dass bei der Übertragung der Konzessionen unter der Hand mehrere zehntausend Euro bezahlt werden. In der Praxis heißt das: Wer genug bezahlt, der bekommt seine Konzession - ohne sich dafür einer eingehenden Prüfung durch die Behörden unterziehen zu müssen. Ein Paradies für Schwarze Schafe.

Gewerkschaft nimmt Stadt in die Pflicht

Die Gewerkschaft Verdi fordert die Stadt deswegen auf, die Vorgaben des Gerichts zum Anlass zu nehmen, auch die Vergabepraxis der Konzessionen grundsätzlich zu überprüfen.

Dem Ordnungsamt liegen keine Erkenntnisse über einen Handel mit Konzessionen vor. "Wenn ein Unternehmer alle Dinge wie Autos oder Schilder für den Taxibetrieb bereits hat, macht es Sinn, dies zu übertragen, statt sie einfach der Behörde zur Verfügung zu stellen“, rechtfertigt es die eigene Praxis auf Anfrage von hr-iNFO.

Wiesbaden als Vorbild

Wiesbaden hatte vor Jahren dasselbe Problem - und hat eine Lösung gefunden. Auch in der Landeshauptstadt häuften sich laut Ordnungsamt die Beschwerden der Taxifahrer oder jener, die es gerne werden wollten. Viele Taxiunternehmer hätten sich beklagt, dass sie nicht mehr ordentlich wirtschaften können, sagt Christoph Fink von der Gewerbeaufsicht hr-iNFO. Es gebe zu viele Schwarze Schafe, die ihre Steuern und Sozialabgaben nicht ordentlich zahlten und sich somit massive Wettbewerbsvorteile verschafften.

Vor vier Jahren reagierte die Stadt Wiesbaden und führte ein verschärftes Genehmigungsverfahren für Konzessionen - das sogenannte "Hamburger Modell". Seitdem wird jedes Unternehmen, das eine Konzession beantragt oder verlängern möchte, genau geprüft. Wenn jemand die Anforderungen nicht erfüllt, weil er etwa Steuern hinterzieht oder Personal schwarz beschäftigt, bekommt er keine Konzession.

"Chancengleichheit für alle"

Seither hat sich die Situation laut Sabine Neumann, Taxifahrerin und Vorsitzende eines Unternehmensverbandes mit 50 Betrieben, stetig verbessert. Das Modell bringe "Chancengleichheit für alle". Schwarze Schafe verlören zunehmend das Interesse am Taxigewerbe. Die Zahl der Konzessionen ist seit der Einführung von rund 400 auf 330 zurückgegangen.

Auch der Vorteil für die Allgemeinheit und den Kunden liege auf der Hand. Die Unternehmen zahlen Steuern und Sozialabgaben, zudem habe sich der Service, die Ausstattung und die Sauberkeit der Autos verbessert.