Mehreren Tausend Haushalten in Hessen wird jährlich der Strom abgestellt. Es ist der letzte Schritt, wenn Rechnungen nicht bezahlt werden. Die Caritas hält Stromsperren nicht mehr für zeitgemäß.

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, steigt der Bedarf an Strom und damit die Kosten. Wer seine Rechnung nicht zahlt oder zahlen kann, muss am Ende im Dunkeln sitzen - der Versorger kann die Leitung sperren.

Grundsätzlich sind Stromsperren aber das letzte Mittel, wenn eine Rechnung von mindestens 100 Euro trotz mehrerer Mahnungen und einer Sperrandrohung mit einer letzten Zahlungsfrist nicht beglichen wird. In Deutschland sind es häufig Familien, denen Stromsperren angedroht werden. Tatsächlich gesperrt werden allerdings vor allem Single-Haushalte, wie aus einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gemeinsam mit der Caritas hervorgeht.

Meist seien Kunden betroffen, die verschuldet seien, über ein eher geringes Bildungsniveau verfügten oder von Arbeitslosengeld II lebten. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurde im vergangenen Jahr bundesweit mehr als sechs Millionen Haushalten eine Stromsperre angedroht. Tatsächlich gesperrt wurde der Strom für rund 330.000 Haushalte. Das waren etwa 31.000 weniger als 2015.

Hilfe für Familien

Die ZEW-Studie deckt sich mit den Beobachtungen von Schuldnerberatungsstellen in Frankfurt. In der überwiegenden Mehrzahl seien es Alleinstehende, die wegen nicht bezahlter Rechnungen im Dunkeln sitzen. Dagegen könnten Familien, denen eine Stromsperre drohe, bei den Sozialämtern ein Darlehen über den ausstehenden Betrag beantragen, erklärt Ronald Kupferer-Hildmann von der Schuldnerberatung Frankfurt-Ost.

"Die Sozialämter gleichen bei Familien in der Regel die Schulden beim Stromanbieter aus", so Kupferer-Hildmann. Dies gelte insbesondere für Familien mit Kleinkindern. "Eine Familie, die für das Fläschchen Milch warmes Wasser braucht, muss in der Regel nicht befürchten, dass der Strom abgestellt wird." Die von den Sozialämtern gewährten Darlehen seien zudem zinslos und könnten mit geringen Beträgen von 15 bis 20 Euro im Monat zurückgezahlt werden.

"Stromsperren nicht mehr zeitgemäß"

Pro Winter habe die Schuldnerberatung Frankfurt-Ost etwa zwei bis drei Fälle. Bei Alleinstehenden, die schon öfter in Zahlungsrückstand geraten seien, würden die Sozialämter nicht in Vorleistung trenten. Meistens seien es Menschen mit Suchterkrankungen oder psychischen Problemen: "Dann sitzen die Betroffenen ohne Energie da. Das kommt auch im Winter vor", weiß Kupferer-Hildmann.

Ein Schritt, den die Caritas für unzeitgemäß hält. "Wenn Menschen der Strom abgestellt wird, ist das beschämend in einem reichen Land wie dem unseren", so Caritas-Präsident Peter Neher. "Energieversorger sollten in jedem Fall von Energiesperren absehen, wenn laufende Abschläge vollständig gezahlt werden und eine tragfähige Lösung für die Regulierung des Zahlungsrückstands gefunden wurde."

Tendenz in Frankfurt rückläufig

Zahlen darüber, wie vielen Haushalten in Hessen der Strom abgestellt wurde, gibt es nicht. Eine Umfrage in drei Großstädten zeigt aber, dass die Situation regional unterschiedlich ist.

So ließ in Frankfurt der größte Versorge Mainova AG im vergangenen Jahr rund 7.000 Strom- oder Gassperren durchführen. Das seien 200 weniger als im Jahr zuvor, wie ein Unternehmenssprecher hessenschau.de mitteilte. Wie viele davon Privathaushalte waren, könne das Unternehmen nicht angeben. Für das laufende Jahr geht Mainova von einer leicht rückläufigen Tendenz aus. "Unsere Kunden haben eine hohe Zahlungsmoral", so der Sprecher.

In der größten hessischen Stadt kommen noch Versorgungssperren durch die Süwag als weiterem Energieanbieter hinzu. Im vergangenen Jahr habe die Zahl bei 356 gelegen und damit ähnlich hoch wie im Jahr 2015 mit 344 Sperren, teilte eine Süwag-Sprecherin mit. "Für 2017 erwarten wir erneut keine großen Schwankungen", so die Sprecherin. Die Süwag zählt den Angaben zufolge rund 40.000 Kunden in Frankfurt.

Tendenz in Wiesbaden steigend

Auch in Kassel ist die Zahl der Versorgungssperren nach Angaben der Städtischen Werke AG seit einigen Jahren in etwa konstant hoch bei rund 2.300. Betroffen seien deutlich mehr Privathaushalte als Gewerbekunden, so ein Unternehmenssprecher. Erst wenn der Kunde den ausstehenden Betrag gezahlt habe, werde die Sperre aufgehoben. "Es gibt auch Leute, die zwei, drei Jahre im Dunkeln sitzen", sagt der Sprecher.

Deutlich weniger Menschen sind in Wiesbaden von Sperren betroffen. Die ESWE Versorgungs AG ließ im vergangenen Jahr 826 Mal den Strom abstellen, im Jahr zuvor 798 Mal. Im laufenden Jahr seien bislang schon 914 Sperrungen erfolgt, weitere 66 seien angekündigt, teilte eine Sprecherin mit. Damit ist der Trend in der Landeshauptstadt anders als im bundesweiten Vergleich leicht steigend. In etwa einem Drittel der Fälle werde eine angekündigte Stromsperre auch in die Tat umgesetzt, so die Sprecherin.

Immerhin: Der Wiesbadener Anbieter will zwei Wochen vor Weihnachten von Sperren absehen, damit Menschen über die Feiertage und kurz davor nicht im Dunklen und Kalten sitzen.