Das Unwetter zieht zwar größtenteils an Hessen vorbei, aber betroffen sind dennoch viele Hessen - etwa diejenigen, die mit der Bahn nach Norden oder Osten wollen. Denn "Xavier" wirbelt den Zugfahrplan ordentlich durcheinander.

Mit orkanartigen Böen hat Sturmtief "Xavier" am Donnerstag für Chaos bei der Bahn in Norddeutschland gesorgt - und davon ist auch Hessen betroffen, wenn auch nicht so schlimm wie andernorts, etwa in Hamburg, wo eine Frau ums Leben kam . Aber der Zugverkehr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen wurde weitgehend eingestellt, teilte das Unternehmen mit.

Damit werden auch die ICE-Bahnhöfe Kassel-Wilhelmshöhe und Fulda nicht mehr angefahren, und die ICE-Sprinter aus Frankfurt erreichen auch nicht mehr den Bahnhof Berlin. In Richtung Norden wenden die Schnellzüge in Kassel-Wilhelmshöhe, in Richtung Osten in Fulda.

Vereinzelt gibt es noch Nahverkehrsverbindungen ins niedersächsische Göttingen. Am Donnerstagnachmittag zunächst noch befahrbar war auch die Verbindung Frankfurt-Berlin über Erfurt, aber wie lange das so bleiben würde, konnte eine Bahnsprecherin nicht sagen.

Dauer der Störungen noch unklar

Bereits zuvor mussten immer wieder Strecken gesperrt werden, etwa weil Bäume auf Gleise fielen oder Sturmschäden an Oberleitungen auftraten. Betroffen waren unter anderem die Fernverkehrsstrecken zwischen Hamburg, Hannover, Bremen, Kiel sowie Osnabrück. Schäden an den ICE-Verbindungen von Hessen nach Norden waren am Donnerstagnachmittag aber noch keine bekannt.

Wie lange die Störungen andauern, ist laut Bahn derzeit noch unklar und hängt auch vom weiteren Verlauf des Sturmtiefs ab. Es könne aber noch bis in die Nacht dauern, bis der Fahrplan wieder in der Regel ist, weil die Züge ja auch wieder an ihre Ausgangsbahnhöfe gelangen müssen, sagte eine Bahnsprecherin hessenschau.de.

Das Sturmtief Xavier hatte Hessen am Donnerstag nur leicht gestreift. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am frühen Abend. Betroffen von den Sturmböen war nur Nordhessen. Dort gab es laut Polizei lediglich wenige, leichte Schäden wie umgeworfene Bäume und Straßenschilder. Die Unwetterwarnung war am Nachmittag aufgehoben.

Sendung: Alle Wetter!, 5. Oktober 2017, 19.15 Uhr