Er ist endlich da, und er fliegt! Am Mittwochmorgen ist der lange erwartete Airbus 320 der Fluglinie Sundair von Kassel Richtung Mallorca abgehoben. Damit hat das fast dreimonatige Warten ein Ende.

"Es verlief alles nach Plan", sagte eine Sprecherin des Flughafens in Kassel-Calden am Mittwochmorgen hessenschau.de - und meinte damit den Start des Fluges SDR 2402 um kurz nach sechs Uhr nach Palma de Mallorca. Ein Satz mit Seltenheitswert, zumindest im Zusammenhang mit der Airline Sundair und dem Kassel Airport. Zu groß waren die Probleme in den letzten Monaten.

Das besondere an SDR 2402: Erstmals konnte die Stralsunder Fluggesellschaft ihr eigenes Flugzeug einsetzen, einen Airbus 320. Die Maschine erhielt am Dienstag die Betriebserlaubnis des Luftfahrtbundesamtes. Damit tritt nach einer fast dreimonatigen Phase des Improvisierens der reguläre Sommerflugplan in Kraft - für rund einen Monat. Danach gilt bereits der Winterplan. Bis dahin soll der Airbus ab sofort zwölf Mal in der Woche von Kassel aus starten.

Zu spät geliefert und lange umgebaut

Eigentlich sollte der Flieger bereits ab dem 1. Juli von Kassel aus fliegen, doch die gebraucht gekaufte Maschine wurde zu spät geliefert. Auch die Umrüstung des A320 in einer Werft in Abu Dhabi dauerte länger als geplant.

Währenddessen musste Sundair Flugzeuge von anderen Fluggesellschaften chartern. Das sorgte oft für Ärger bei den Passagieren, die mit Umbuchungen, Verspätungen und Flugausfällen zu kämpfen hatten.

Nicht nur bei der Fluggesellschaft, auch beim Kassel Airport dürfte der erste Start des A320 für Aufatmen gesorgt haben: Sundair ist die einzige Airline, die regulär von Kassel startet. Der Regionalflughafen fährt Jahr für Jahr ein Millionendefizit ein, die Hoffnung auf Besserung liegt auf den Urlaubsflügen.

Sendung: hr-iNFO, 27.09.2017, 6:00 Uhr