K+S krempelt sich um: Eine neue Strategie soll dem Kali- und Salzkonzern langfristiges Wachstum ermöglichen – Personalabbau nicht ausgeschlossen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Große Umstrukturierung beim Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller K+S: Das Unternehmen stellt sich bis 2020 neu auf. Am Montag stellte das Unternehmen seine neue Strategie "Shaping 2030" vor. hessenschau.de beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was hat K+S konkret vor?

K+S gibt seine traditionellen Unternehmensbereiche "Salz" und "Kali und Magnesium" auf. Bis 2020 werden vier neue Unternehmensbereiche geschaffen, die sich an den Kundengruppen von K+S orientieren: Landwirtschaft, Industrie, Konsumenten und Allgemeinheit.

Durch den Umbau sollen ab 2020 pro Jahr 150 Millionen Euro eingespart werden. Auf dieser Basis will K+S wachsen: vor allem in Asien und Afrika sowie im Spezialitätengeschäft. Ziel ist es, ab 2030 einen Betriebsgewinn (EBITDA) von 3 Milliarden Euro zu erzielen, drei Mal so viel wie heute.

Was bedeutet der Umbau für die Mitarbeiter in Hessen?

K+S-Vorstand Dr. Burkhard Lohr Bild © K+S

"Der Umbau erfordert Änderungsbereitschaft", sagt Burkhard Lohr, der Vorstandsvorsitzende von K+S. Das schließe auch Stellenabbau nicht aus.

"Angesichts des Fachkräftemangels wird das jedoch eher die Verwaltung als die Produktion und die Schachtanlagen betreffen", so Lohr. Genauere Details sollen im Laufe des nächsten Jahres erarbeitet werden.

Sind die hessischen Standorte in Gefahr?

Nein. K+S bekennt sich zu allen Standorten im In- und Ausland. Das gelte auch für die hessischen Standorte, sagt Burkhard Lohr. Und er garantiert: "Wir werden alle hessischen Standorte bis zum Ende ihrer Leistungsfähigkeit betreiben."

Warum ändert K+S gerade jetzt seine Strategie?

K+S hat die Entwicklung der Kali-Preise zu optimistisch eingeschätzt und konnte in den vergangenen Wintern weniger Salz verkaufen. Hinzu kommen Probleme mit dem Umweltschutz.

All das führte dazu, dass K+S sein selbstgestecktes Gewinnziel für 2020 (1,6 Milliarden Euro Betriebsgewinn) nicht mehr erreichen konnte. Deswegen und weil die Aktionäre unzufrieden waren, hat K+S seine Strategie überarbeitet.

Warum ist K+S wichtig für Hessen?

Das Kali-Werk Werra an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen Bild © picture-alliance/dpa

K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und ein großer Anbieter für Kali- und Magnesium Dünger. Das Unternehmen ist gleich mit vier Standorten in Hessen vertreten: Neben der Verwaltung in Kassel gibt es noch Produktionsstätten und Technikbetriebe in Bad Hersfeld, Neuhof und an der Grenze zwischen Thüringen und Hessen.

Insgesamt arbeiten hier 4.880 Menschen. Das ist ein Drittel aller 14.000 K+S Mitarbeiter weltweit.