Fahrgäste, die in letzter Sekunde noch in die S-Bahn springen: Auch sie bremsen die Züge im Frankfurter Tunnel aus. Die Bahn will ab nächster Woche probieren, ob Einstiegslotsen Abhilfe schaffen können.

"Mal ein blauer Fleck, mal eine Schürfwunde am Ellenbogen": Nicole Tennert ist Einstiegslotsin bei der S-Bahn in Stuttgart. Sie weiß, dass es manchmal etwas ruppiger zugeht, wenn Pendler in die Züge drängen. Doch der Erfolg ihrer Tätigkeit kann sich sehen lassen: Tennert und ihre Kollegen sorgen dafür, dass die S-Bahnen pünktlicher fahren, weil sich Fahrgäste nicht mehr in schließende Türen drängen und die Abfahrt verzögern.

Ab kommendem Montag will die Bahn den Einsatz der S-Bahn-Türsteher im Frankfurter S-Bahn-Tunnel testen. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Türen auch hier pünktlicher schließen. "Wenn sich die Abfahrt an jeder Station um zehn Sekunden verzögert, sind das am Ende des Tunnels eine bis eineinhalb Minuten, das schaukelt sich über den Tag auf", sagte der S-Bahn-Chef im Rhein-Main-Gebiet, Christian Roth, am Freitag.

Test dauert vier Wochen

Die Einstiegslotsen mit ihren farbigen Westen stellen sich vor die Türen, wenn der Zug abfahren soll oder ein Zugteil bereits voll besetzt ist; zuvor weisen sie auch auf Türen hin, an denen ein Zug vielleicht noch leerer ist. Was sie nicht sollen: Schubsen. Das käme wohl kaum gut an, ahnt Roth.

Vier Wochen, bis zum 29. September, dauert der Test. Beginn ist am Montagnachmittag, 4. September. Der Test läuft jeweils von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9.30 Uhr in den Stationen Hauptbahnhof, Hauptwache und Konstablerwache in Fahrtrichtung Südbahnhof/Offenbach. Von 15.30 bis 19 Uhr stehen die Lotsen in Fahrtrichtung Westen an diesen drei Stationen.

"S-Bahn am Limit"

Schon im Frühjahr 2016 hatte die Bahn den Einsatz von Fahrgastlenkern in Frankfurt erprobt, ohne großen Erfolg. Damals war ihre Aufgabe allerdings nur das Verteilen der Reisenden auf dem Bahnsteig, vor die Türen hatten sie sich damals nicht gestellt. Nun will die Bahn testen, ob die S-Bahnen mit dem neuen System pünktlicher werden - und ob die Fahrgäste die Helfer akzeptieren.

Eines ist S-Bahn-Chef Roth noch wichtig: "Die Fahrgäste sind nicht schuld an den Verspätungen." Die rührten daher, dass Züge und Strecken der S-Bahn mit dem Ansturm von täglich 500.000 Fahrgästen mehr als ausgelastet seien. Doch wolle man nun an allen Schräubchen drehen, um die Bahn pünktlicher zu machen. "Wir sind am Limit", sagt Roth. Derzeit haben nach Angaben der Bahn acht Prozent der Fahrten sechs oder mehr Minuten Verspätung.