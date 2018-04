Nahverkehr, Kitas, Krankenhäuser: Ab Dienstag sind in ganz Hessen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks aufgerufen. Wir zeigen, wo und wann gestreikt werden soll.

Im Kampf um einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zieht die Gewerkschaft Verdi die Zügel an. Sie ruft zwischen Dienstag und Freitag zu umfangreichen Warnstreiks in Hessen auf. Neben Stadtwerken, Kliniken und Kitas ist auch der Flughafen Frankfurt betroffen. Ein Überblick:

Dienstag, 10. April: Flughafen Frankfurt, Nahverkehr in Nordhessen

Am Frankfurt Flughafen müssen sich Reisende von 5 Uhr morgens an bis 18 Uhr auf längere Wartezeiten und Störungen einstellen. Hier ist das Bodenpersonal sowie Teile der Flughafenfeuerwehr zum Warnstreik aufgerufen. Laut Flughafen-Betreiber Fraport trifft der Warnstreik vor allem Passagiere, die an Terminal 1 am Abfluggate A bis Z einchecken. Hier wird der Ausstand der Sicherheitskontrolleure für erhebliche Störungen sorgen. Inzwischen hat die Lufthansa bundesweit rund 800 Flüge gestrichen.

Auch Kunden des Frankfurter Energieversorgers Mainova müssen sich auf Unannehmlichkeiten einstellen. Strom und Wasser werden natürlich nicht abgeschaltet, trotzdem sind bei Problemen die Mitarbeiter nur schwer oder gar nicht erreichbar. Auch sie hat Verdi zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Aber nicht nur Frankfurt bekommt am Dienstag die Warnstreiks zu spüren, sondern auch Nordhessen. Hier werden kommunale Dienststellen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Ver- und Entsorgung, Kindertagesstätten und auch der Nahverkehr bestreikt.

Nach Angaben des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) fahren keine Busse und Straßenbahnen in Kassel, Vellmar und Baunatal. Die Regionalbahnen nach Hofgeismar-Hümme, Wolfhagen und Melsungen verkehren nur eingeschränkt.

Weil zahlreiche Kitas in Kassel geschlossen bleiben, hat die Stadt kurzfristig einen Nordienst für berufstätige Eltern eingerichtet. Es könne aber nicht garantiert werden, dass alle Wünsche und Bedarfe erfüllt werden, teilte die Stadt mit. So würden Alleinerziehende bevorzugt und doppelt Berufstätige im Notdienst aufgenommen.

Am Mittwoch erfasst die Streikwelle dann Wiesbaden und Städte in Mittelhessen mit Schwerpunkt Gesundheitswesen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der Krankenhäuser und psychiatrischen Kliniken in Hadamar, Idstein, Limburg, Weilburg, Weilmünster und im Rheingau sind aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind auch die Sozialdienste und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Wiesbaden und Hadamar.

In Wiesbaden wird zudem der Nahverkehr bestreikt. Die ESWE-Verkehr erwartet, dass sämtliche Buslinien betroffen sein werden. Auch die Schulbusse sollen morgens im Depot bleiben. Andere Beförderungsmittel wie Regional- und S-Bahnen fahren normal.

In Rüsselsheim bleiben Kitas, Horte, Betreuungsschulen und die Verwaltung geschlossen. Zudem wird es Abstriche bei der Straßenreinigung und Müllabholung geben.

Auch in Südhessen müssen sich die Menschen auf Einschränkungen gefasst machen. In Darmstadt sowie in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Bergstraße bleiben Kitas zu. Ferner werden die Kliniken in Riedstadt und Heppenheim, das Kreiskrankenhaus Bergstraße sowie die Klinik und die Sparkasse in Groß-Gerau bestreikt. Auch die Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt in den einzelnen Regionen sowie die Müllentsorgung sind von dem Warnstreik betroffen.

Der vorletzte Streiktag in dieser Woche konzentriert sich auf Mittelhessen mit den Landkreisen Lahn-Dill, Gießen und Marburg-Biedenkopf. Hier kommt es zu Arbeitsniederlegungen in Krankenhäusern, Sparkassen, Kitas, Verwaltungen, Bauhöfen und Stadtwerken.

Zum Abschluss holt Verdi noch einmal die große Keule raus und ruft in Frankfurt zu umfangreichen Streikaktionen auf. Pendler müssen mit erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr rechnen. Die städtische Verkehrsgesellschaft (VGF) erwartet, dass U-Bahnen und Straßenbahnen voraussichtlich nicht fahren werden. Die gute Nachricht: Die S-Bahnen und Buslinien verkehren planmäßig.

Auch andere Bereiche sind von dem Warnstreik betroffen: die Stadtentwässerung, die Entsorgungsbetriebe (FES), die städtischen Bühnen, die Stadtverwaltung, das Klinikum Höchst, das Heilig-Geist-Krankenhaus, die orthopädische Klinik Friedrichsheim sowie weitere Krankenhäuser der öffentlichen Hand.

In Offenbach werden die Stadt- und Kreisverwaltung sowie Kitas bestreikt.

Im Hoch-, Main-Taunus- sowie Wetteraukreis sind alle Tarifbeschäftigten der kommunalen Dienststellen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Auch in Fulda, im Main-Kinzig-Kreis sowie im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis kommt es zu Einschränkungen. Hier werden die jeweiligen Energieversorger, Eigenbetriebe und kommunalen Dienststellen bestreikt.

Das fordert die Gewerkschaft

Verdi verlangt für die rund 2,7 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikumsentgelte um 100 Euro pro Monat. Außerdem sollen Auszubildende nach einem erfolgreichen Abschluss verpflichtend übernommen werden.

Mit den neuen Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber nochmals erhöhen. Diese haben vor den nächsten Tarifverhandlungen noch kein neues Angebot vorgelegt. An diesem Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde, die ein Ergebnis bringen soll. Bei einem Scheitern der Gespräche dürfte Verdi die Warnstreiks weiter verschärfen.

Sendung: hr-iNFO, 09.04.2018, 11.00 Uhr