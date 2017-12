Spaziergänger in der Nähe von Willingen (Waldeck-Frankenberg). Gerade in Nordhessen fühlen sich viele Menschen besonders wohl.

Spaziergänger in der Nähe von Willingen (Waldeck-Frankenberg). Gerade in Nordhessen fühlen sich viele Menschen besonders wohl. Bild © picture-alliance/dpa

Nicht nur zur Weihnachtszeit: Die allermeisten Menschen leben gerne in Hessen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag der Landesregierung. Doch es gibt auch Unzufriedene.

94 Prozent der Bürger fühlen sich in Hessen wohl. Das ist ein Ergebnis des sogenannten Zukunftsmonitors 2017, den das Meinungsforschungsinstitut dimap im Auftrag der Landesregierung durchgeführt hat.

Am Sonntag wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Befragt wurden 1.102 Hessen. Am höchsten war der Wohlfühlfaktor im Regierungsbezirk Kassel (100 Prozent), am niedrigsten im Regierungsbezirk Darmstadt (91 Prozent). Im Regierungsbezirk Gießen betrug er 96 Prozent. Im Vorjahr hatten landesweit 95 Prozent der Befragten gesagt, sie fühlten sich wohl in Hessen und lebten hier gerne.

Wohlstand und Optimismus

Allgemein bewerten der Umfrage zufolge 88 Prozent der Hessen die wirtschaftliche Lage in Hessen als "sehr gut" oder "eher gut", ihre eigene wirtschaftliche Situation schätzen 85 Prozent der Menschen positiv ein. Und drei von vier Hessen blicken auch eher optimistisch in ihre persönliche Zukunft.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) zeigten sich denn auch zufrieden mit den Ergebnissen: "Das sind sehr gute Werte, die allesamt über dem Bundesdurchschnitt liegen und zeigen, dass es der großen Mehrheit in Hessen gut geht und sie zufrieden und gleichzeitig optimistisch ist“, werden die beiden in einer Mitteilung des Landes zitiert.

Landleben bevorzugt

Hauptthema der Umfrage war die Bedeutung des Begriffs "Heimat" sowie das Leben im ländlichen Raum. 57 Prozent der Befragten sagten, sie lebten eher ländlich - und 69 Prozent sagten, wenn sie es sich aussuchen könnten, würden sie lieber auf dem Land als in einer Großstadt leben.

Entsprechend wünschten auch 93 Prozent, die Landesregierung solle sich stärker für den ländlichen Raum einsetzen. Beim Thema Heimat sagten 43 Prozent der Befragten, sie fühlten als Deutsche, 28 Prozent als Europäer. Nur 19 Prozent sagten, sie fühlten sich in erster Linie als Hessen. Unter jungen Befragten von 18 bis 24 Prozent lag dieser Wert allerdings bei 31 Prozent.

Opposition unzufrieden

Unzufrieden mit der Studie zeigte sich die Opposition im Landtag. SPD und FDP sprachen schon im Vorfeld von einer Werbekampagne mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr. Statt auf Kosten der Steuerzahler Imagepflege zu betreiben, sollten die Kommunen ausreichend mit Finanzmitteln ausgestattet werden, lautete am vergangenen Freitag die Forderung.