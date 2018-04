Wer am Dienstag von Frankfurt aus fliegen möchte, muss sich auf Unannehmlichkeiten einstellen: Das Bodenpersonal ist dort zum Warnstreik aufgerufen. Die Fraport rüstet sich bereits für den Ausstand.

Flugausfälle und lange Wartezeiten: Für Flugreisende wird es am Dienstag am Frankfurter Flughafen kompliziert. Flughafenbetreiber Fraport warnte am Montagmorgen vor "erheblichen Verzögerungen im Betriebsablauf", auf die sich Reisende einstellen müssten. Wenig später machte die Gewerkschaft Verdi den Streikaufruf dann offiziell - auf einer Facebook-Seite war Verdi bereits am Sonntag ein Post "herausgerutscht", in dem der Warnstreik am Flughafen angekündigt wurde.

Der Verdi-Streikaufruf vom Sonntag auf Facebook. Bild © Screenshot Facebook Verdi "Damit Fliegen sicher bleibt"

Am Montagvormittag rief Verdi die Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste, des Betreuungsservices FraCares sowie der Flughafenfeuerwehr für Dienstag zu einem ganztägigen Ausstand auf. Der Warnstreik soll um 5 Uhr morgens beginnen und um 18 Uhr enden. Für Dienstag um 7.30 Uhr ist zudem eine Kundgebung am Flughafen geplant.

Annulierungen und lange Wartezeiten

Laut Fraport trifft der Ausstand des Bodenpersonals vor allem Passagiere, die am Terminal 1 am Abfluggate A oder Z einchecken. Sie würden ihre Flüge nicht erreichen, kündigte Fraport in einer Mitteilung an. Alle Flugreisenden müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen und sollten daher mehr Zeit fürs Einchecken einplanen.

"Durch Kundgebungen der Streikenden am Flughafen kann es zudem zu Behinderungen im Straßenverkehr mit verlängerten Pkw-Anreisezeiten kommen", schreibt Fraport. Reisende sollten sich im Vorfeld erkundigen, ob ihre Flüge annuliert oder verschoben würden.

Warnstreiks bis Freitag

Vor der nächsten Verhandlungsrunde will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft kündigte für Hessen von Dienstag bis Freitag "umfassende Streiks" im öffentlichen Dienst an. So wird am Dienstag neben dem Flughafen auch der Frankfurter Energieversorger Mainova bestreikt. Zudem sind in Nordhessen die Mitarbeiter von Kitas, Krankenhäusern und dem Nahverkehr zum Ausstand aufgerufen.

Am Mittwoch sollen dann das Gesundheitswesen in Wiesbaden und Südhessen bestreikt werden sowie der Nahverkehr in Wiesbaden. Am Donnerstag geht der Streik weiter - diesmal soll er den gesamten öffentlichen Dienst in Mittelhessen treffen. Am Freitag sind laut Verdi die Energieversorger in Osthessen und im Main-Kinzig-Kreis sowie der öffentliche Dienst in Frankfurt, im Main-Taunus-Kreis, im Hochtaunuskreis und im Wetteraukreis dran. Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Sendung: hr-iNFO, 09.04.2018, 11.00 Uhr