Neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Am Ostermontag traf es das Schauspiel Frankfurt. Zwei Vorstellungen fielen aus. Der Städtetag warnte die Gewerkschaft Verdi unterdessen vor weiteren Warnstreiks.

Wegen eines kurzfristig anberaumten Warnstreiks hat das Schauspiel Frankfurt am Ostermontag zwei Vorstellungen abgesagt. "Das siebte Kreuz" von Anna Seghers im Großen Haus und Woody Allens "Husbands and Wives" in den Kammerspielen wurden vom Spielplan ersatzlos gestrichen. Den Betroffenen wurde auf der Website der Bühnen eine Entschädigung oder Umtausch angeboten .

Zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Städtischen Bühnen in der Beleuchtung, Ton, Requisite, Kostüm, Kasse und Maske zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Damit soll den Forderungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst Nachdruck verliehen werden.

Verdi: "Riesengroße Streikbereitschaft"

Die Streikbereitschaft sei "riesengroß", sagte Betriebsratsvorsitzender Roland Sittner. Die Oper "L'Africaine - Vasco da Gama" von Giacomo Meyerbeer im Opernhaus Frankfurt werde am Montagabend nur konzertant - ohne Bühnenbild und sonstige Requisite - stattfinden.

Insgesamt nähmen rund 80 nicht-künstlerisch Beschäftigte an dem Streik teil, so Sittner. Nahezu alle Kollegen seien dem Streik gefolgt: "Das zeigt deutlich, wie verärgert sie über das Verhalten der Arbeitgeber sind", betonte Sittner. "Schließlich hatten wir schon zwei Verhandlungsrunden und die Arbeitgeber haben noch nicht einmal ein Angebot vorgelegt."

Sechs Prozent mehr Lohn gefordert

Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die dritte Verhandlungsrunde findet ab 15. April in Potsdam statt.

In der vergangenen Woche wurden kommunale Unternehmen in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Fulda bestreikt, in Frankfurt stellten U-Bahnen und Straßenbahnen den Betrieb für einen Tag ein. Verdi-Bundeschef Frank Bsirske kündigte an, dass nach einer Osterpause ab dem 9. April weiter gestreikt werden soll - zwar nicht im Nahverkehr, aber bei Kitas, Flughäfen, Krankenhäusern und in der Abfallentsorgung. Ob und wie stark das Hessen betreffen wird, ist noch unklar.

Der Deutsche Städtetag hat Verdi unterdessen vor weiteren Warnstreiks gewarnt. Städtetags-Präsident Markus Lewe sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, geschlossene Kitas und Busse, die nicht fahren, würden nur die Bürger belasten.

