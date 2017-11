Weihnachten steht vor der Tür und die Gewerkschaft Verdi droht dem Versandhändler Amazon mit einer neuen Streikwelle - auch in Bad Hersfeld. Warum eigentlich? Und was bedeutet das für Amazon-Bestellungen? Sechs Fragen und Antworten.

Alle Jahre wieder legen Amazon-Mitarbeiter ihre Arbeit nieder und streiken - auch kurz vor Weihnachten. In Bad Hersfeld befinden sich die zwei größten Amazon-Logistikzentren Deutschlands mit mehr als 4.000 Mitarbeitern. Unterstützt von der Gewerkschaft Verdi fordern Mitarbeiter einen Tarifvertrag.

Was fordern die Amazon-Mitarbeiter genau?

Mehr Lohn. Dieser soll in einem Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel anerkannt werden. Bisher orientiert sich die Bezahlung bei Amazon an den niedrigeren Löhnen der Logistikbranche. Dort liegt er laut dem Unternehmen aber am oberen Ende. Ein Versandarbeiter in Bad Hersfeld verdient laut Gewerkschaft Verdi 2.084 Euro brutto im Monat, wenn er länger als zwei Jahre für Amazon gearbeitet hat.

Im Vergleich dazu, was die Mitarbeiter täglich leisten müssten, sei das zu wenig. Schließlich würden die Mitarbeiter beispielsweise 15 bis 20 Kilometer täglich zurücklegen, worunter auch ihre Gesundheit leide. Die Mitarbeiter fordern eine Lohnerhöhung auf 2.233 Euro brutto im Monat.

Seit wann streiken sie?

Seit 2013 kämpfen die Gewerkschaftsmitglieder um einen Tarifvertrag. Seitdem hätten Mitarbeiter über 100 Tage lang gestreikt, sagt Mechthild Middeke, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Nordhessen. Seit vergangenem Montag streiken die Mitarbeiter wieder. "Vergangenen Montag haben sich knapp 550 Mitarbeiter in Bad Hersfeld an dem Streikruf beteiligt", bestätigt Amazon-Sprecher Michael Schneider.

Die Weihnachtszeit ist finanziell die wichtigste Zeit für Amazon - deswegen plane Verdi genau zu solchen besonderen Zeiten Streiks. Ende der Woche findet der "Black Friday" statt, an dem Amazon seinen Kunden viele Angebote machen wird - und hunderte von Mitarbeiter zum Streik aufgerufen werden. Zudem will Verdi Überraschungseffekte nutzen und plant weitere Streikaktionen.

Wie viele Mitarbeiter kämpfen um den Tarifvertrag?

Rund ein Drittel der Amazon-Mitarbeiter sollen Mitglied bei Verdi sein und den Tarifvertrag forden. Es beteiligen sich allerdings nicht alle an dem Streik. Am vergangenen Montag streikten laut Amazon knapp 550 Mitarbeiter.

Amazon hat deutschlandweit 12.000 Mitarbeiter, von denen 80 Prozent unbefristete Verträge haben. Allein in Bad Hersfeld arbeiten mehr als 4.000 Menschen für Amazon. Für die Weihnachtszeit wurden 400 weitere Saisonkräfte eingestellt.

Haben die Mitarbeiter bisher etwas erreicht?

Nein - jedenfalls nicht, was die Tarifverträge angeht. Bisher hat sich Amazon nicht einmal zu Gesprächen bereit erklärt. Verdi vermutet aber, dass Amazon wegen der jahrelangen Streiks einige Maßnahmen ergriffen habe. Seit 2014 würden Mitarbeiter Weihnachtsgeld bekommen und auch die Löhne hätten sich jährlich leicht erhöht.

Wie reagiert Amazon auf die Forderungen?

Amazon sieht keinen Fehler bei sich. Auch ohne Tarifveträge sei der US-Konzern ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber. "Die Löhne liegen für Logistikmitarbeiter am oberen Ende dessen, was in vergleichbaren Jobs bezahlt wird", sagt Schneider. In Bad Hersfeld bekämen Mitarbeiter 10,96 Euro brutto Stundenlohn. Das sei vergleichbar mit Löhnen in ähnlichen Firmen.

Werden Weihnachtsbestellungen pünktlich ankommen?

Ja, sagt Amazon-Sprecher Schneider. "Die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter hat normal gearbeitet", sagt er zu den Streiks Anfang der Woche. Zudem unterstützen hunderte Saisonarbeiter das Weihnachtsgeschäft.