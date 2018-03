Die Baustelle für das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen ist zurzeit eine gigantische Grube. Warum dort Taucher und Schlauchboote gebraucht werden, wie der Zeitplan aussieht und wie der Verkehr angebunden wird - wir liefern die Antworten.

Wie sieht es derzeit auf der Baustelle für das Terminal 3 aus?

Noch immer wird vor allem in die Tiefe gebaut. Seit dem ersten Spatenstich im Oktober 2015 wurde zunächst einmal auf einer Fläche von rund 65.000 Quadratmetern eine 5,5 Meter tiefe Baugrube ausgehoben, der so genannte Trockenaushub. Mittlerweile ist die Grube mit bis zu zehn Metern noch etwas tiefer geworden und liegt nun deutlich unter dem Grundwasserspiegel. Deswegen muss auf einer Fläche in der Größe von mehr als fünf Fußballfeldern unter Wasser gearbeitet werden.

Spundwände wurden errichtet und Taucher bereiten derzeit die Baugrube soweit vor, dass mit Spezialbeton eine Grundplatte gegossen werden kann, ehe dann die Grube leergepumpt wird. Von dem eigentlichen Terminalgebäude ist also noch nichts zu sehen, allerdings hat man schon einige Bauwerke für die Straßenanbindung errichtet.

Am auffälligsten sind dabei sicherlich zwei 136 Meter und 256 Meter lange Rampen die den künftigen Vorfahrtsbereich auf der Abflugebene verbinden. Diese Brückenkonstruktionen wurden laut Fraport bereits jetzt gebaut, um genug Platz zu haben, wenn ab dem kommenden Sommer die Hochbauarbeiten für das Terminal beginnen.

Das Terminal entsteht in mehreren Abschnitten. Was wird zuerst gebaut?

Fraport plant im Prinzip den zweiten Schritt vor dem Ersten. Die aktuellen Arbeiten sind für das zentrale Terminalgebäude und die beiden Flugsteige H und J. Aufgrund der momentan stark wachsenden Passagierzahlen, unter anderem wegen des deutlichen Wachstums bei den Billigfliegern in Frankfurt, plant der Flughafenbetreiber ein Billigterminal. Dafür will Fraport den eigentlich für einen späteren zweiten Bauabschnitt geplanten Flugsteig G vorziehen. Eine Bauantrag wurde bereits gestellt, die Genehmigung durch die Stadt Frankfurt steht allerdings noch aus.

Wie sieht der Zeitplan für das Terminal 3 aus?

Der vorgezogene Flugsteig G soll nach Planung des Flughafenbetreibers bereits 2020 in Betrieb gehen und Platz für zusätzliche vier bis fünf Millionen Passagiere bieten. Die rasche Fertigstellung soll unter anderem durch eine einfachere Bauweise ermöglicht werden. Erst später soll dieser Teil zudem vollständig an das eigentliche Terminal 3 angebunden werden. Alles vorbehaltlich der Baugenehmigung durch die Stadt Frankfurt.

Ein Bauarbeiter paddelt über die Baugrube für das Flughafen-Terminal 3 in Frankfurt, die mit Grundwasser vollgelaufen ist. Bild © picture-alliance/dpa

Das "Wurzelgebäude" des Terminals, mit Check-In Schaltern, Gepäckaufgabe, Restaurants und Geschäften, soll zusammen mit den beiden Flugsteigen H und J bis 2023 fertig werden. Etwa im September 2018 beginnen die Arbeiten an den Flugsteigen. Ab dem kommenden Jahr folgen die Hochbauarbeiten für das zentrale Terminalgebäude, der Abschnitt also, für den derzeit noch im Spezialtiefbau die Baugrube entsteht.

Wie wird das Terminal 3 angebunden werden?

Das Terminal soll ab 2023 innerhalb des Flughafens durch das so genannte "Passagier-Transport-System" (PTS) angebunden werden. Dies ist eine Ergänzung des bestehenden Bahnsystems, das schon die Terminals 1 und 2 verbindet. Dafür setzt Fraport aber auf ein neues System, das parallel zur alten Bahn betrieben werden soll. Die neuen fahrerlosen Züge werden mit bis zu 80 Stundenkilometer deutlich schneller unterwegs sein. Die rund 5,6 Kilometer lange Strecke zwischen dem Terminal 1 und dem Terminal 3 soll in acht Minuten zurückgelegt werden.

Das neue PTS kostet rund 300 Millionen Euro. Der Auftrag für den Bau und den Betrieb des Systems wurde am Dienstag an eine Bietergemeinschaft aus Siemens, Max Bögl und Keolis vergeben.

Straßenseitig wird das Terminal über die Autobahn 5 erschlossen. Dafür wird unter anderem der bestehende Autobahnanschluss Zeppelinheim erweitert. Dafür müssen allerdings einige Hektar Bannwald gerodet werden. Deswegen ist unter anderem ein Protestcamp in dem Waldstück entstanden.

Die Rampe für die Abfahrt vom neuen Flughafen-Terminal 3 ist bereits fertig. Bild © Roman Warschauer (hr)

Einen eigenen S-Bahn-Anschluss für das Terminal wird es zunächst nicht geben. Fraport betont aber, dass man das Terminal für einen späteren Anschluss an die S-Bahn vorbereite. Finanzierung und Planung des Anschlusses sieht der Flughafenbetreiber allerdings bei der Bahn und der öffentlichen Hand.

Warum überhaupt ein drittes Terminal?

Das Terminal 3 ist ein Teil des gesamten Flughafenausbaus. Der erste große Schritt war die neue Landebahn im Norden des Flughafens, die 2011 in Betrieb genommen wurde. Mit den dadurch zusätzlichen Kapazitäten bei Starts und Landungen wurde auch eine Erweiterung der Terminalkapazitäten verknüpft. Die Notwendigkeit des Terminals wurde in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, da Flugbewegungen und Passagierzahlen zurückgingen.

Im vergangenen Jahr waren die Werte aber wieder deutlich gestiegen und auch die ersten Monate 2018 laufen aus Sicht des Flughafens sehr gut. In diesem Sommer dürfte es deswegen an vielen Tagen sehr voll in den beiden Terminals werden. Fraport geht davon aus, dass bei maximal 70 Millionen Passagieren die Kapazität in den Terminals erschöpft ist und schon in diesem Jahr könnten es über 68 Millionen Reisende werden.

Mit wachsenden Flugbewegungen werden zudem die Abfertigungsmöglichkeiten für die Flugzeuge in Frankfurt eng. Schon heute müssen laut Fraport im internationalen Vergleich sehr viele Maschinen auf den oft ungeliebten Vorfeldpositionen abgefertigt werden.