Dicht an dicht stehen Autos, die auf die Schrottpresse warten.

Dicht an dicht stehen Autos, die auf die Schrottpresse warten. Bild © Imago

Warum jetzt viele Top-Fahrzeuge in der Schrottpresse enden

Selbst geschäftstüchtigen Schrotthändlern blutet das Herz: Zurzeit wandern viele bestens erhaltene Fahrzeuge in die Presse - wie ein Blick nach Mittelhessen zeigt. Irrsinn? Eine tolle Sache für die Autoindustrie!

Der Schrottplatz von Willi Eimer in Langgöns (Gießen) ähnelt eher der Stellfläche eines Gebrauchtwarenhändlers. Die Fahrzeuge, die auf ihren finalen Gang in die Presse warten, sind im Grunde noch gut in Schuss. Ihre Gemeinsamkeit: Es sind alles Diesel und die Vorbesitzer haben sich von ihnen getrennt, weil eine üppige Umweltprämie lockte.

Kein Wunder also, dass die Automobilkonzerne trotz Dieselskandals blendende Zahlen verkünden. Denn während der Skandal tobt, werden so viele Autos verkauft wie selten zuvor. Gut 260.000 Neuzulassungen gab es im Februar, das war ein Plus von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Wer sich von seinem alten Diesel trennt, bekommt eine Prämie. Für den VW Touareg zum Beispiel verspricht der Urheber des Dieselskandals, der VW-Konzern, 10.000 Euro. Das Modell wurde so oft nachgefragt, dass es zurzeit nicht mehr verfügbar ist.

Dieselskandal wird zum Konjunkturprogramm

Für die Automobilkonzerne ist die Umweltprämie somit auf jeden Fall eine tolle Sache. BMW verkündete am Mittwoch für das Jahr 2017 einen Gewinn nach Steuern von 8,6 Milliarden Euro. Daimler machte 10,9 Milliarden Euro, VW gar 11,4 Milliarden Euro Gewinn. Der Dieselskandal wird zum Konjunkturprogramm. Nach Recherchen des hr-Wirtschaftsmagazins MEX verlängern einige Hersteller jetzt ihre Umtauschaktionen.

Doch was passiert eigentlich mit den eingetauschten Fahrzeugen?

Sie landen zum Beispiel auf dem Schrottplatz von Willi Eimer. Der 82-Jährige führt seine Autoverwertung im mittelhessischen Langgöns in vierter Generation. Auch er macht durch die Umweltprämie ein gutes Geschäft und doch blutet dem Schrotthändler das Herz, wie er im Gespräch mit MEX gesteht: "Das ist schmerzhaft, so ein Auto kaputt zu machen. Es geht mir gegen den Strich. Und die müssen ja kaputt gemacht werden. Für uns ist das gut, wir machen bessere Geschäfte dadurch, aber es ist nicht gut."

Autos noch längst nicht reif für die Presse

Massenweise verschrottet Willi Eimer zur Zeit Autos, die zwölf oder gar nur zehn Jahre alt sind. Autos, die noch gut in Schuss sind. Schrottreif sind viele der Fahrzeuge nicht, bestätigt Eimers Mitarbeiter Dominik Kegler: "Die Autos sind meiner Meinung nach top in Ordnung, könnten locker noch 200.000 Kilometer fahren." Doch die Fahrzeuge müssen verschrottet werden. Nur mit dem Nachweis der Verschrottung wird die Umweltpräme ausbezahlt.

Könnte noch viele Kilometer fahren, kommt aber in die Presse - ein Opfer der Diesel-Umweltprämie. Bild © Christian Lang (hr-fernsehen)

Eimer hat eigens neue Wiesen angemietet und so ähnelt sein Schrottplatz eher der Stellfläche eines Gebrauchtwagenhändlers.

Der Verband der Automobilhersteller begrüßt das Vorgehen. "Die Umstiegsprämien wurden von deutschen Herstellern als eine Maßnahme angeboten, um die Luftqualität in Städten schnell zu verbessern." Bleibt die Frage, ob es ökologisch sinnvoll ist, reihenweise voll funktionstüchtige Fahrzeuge zu verschrotten und neue Autos zu produzieren, die die Grenzwerte dann auch nicht einhalten.

Auch wäre "Abwrackprämie 2.0" möglicherweise der passendere Begriff für die sogenannte Umweltprämie, denn sie hilft vor allem der deutschen Automobilindustrie.

Sendung: hr-fernsehen, MEX. das marktmagazin, 21.03.2018, 20.15 Uhr